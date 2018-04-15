В США описали гипотетический танковый бой «Арматы» с новым Abrams

Как отмечает The National Interest , российская «Армата» создана на основе принципиально нового подхода, в то время как модернизированный Abrams является развитием существующего танкового проекта. Издание пишет, что беспилотная башня Т-14 отличает его от любого другого танка. Также при разработке «Арматы» использовались новые системы, начиная от 125-миллиметровой пушки и заканчивая комплексами активной защиты. При этом танк практически полностью создан с использованием российских технологий и материалов. В машине применяется и отечественное программное обеспечение.

"Беспилотная башня Арматы является основным преимуществом танка, позволяющим повысить живучесть экипажа. Хотя максимальная живучесть танкистов всегда являлась приоритетом, создатели Арматы перешли на следующий уровень, поместив весь экипаж в бронированную капсулу в корпусе танка", — пишет The National Interest.

Это позволяет сконцентрировать максимальную бронезащиту в одном месте, а не распределять ее для сохранения экипажа по всему корпусу и башне. Кроме того, боеприпасы также отделены от экипажа, увеличив шансы на его выживание. Раздельное размещение боеприпасов и капсулы экипажа позволяет применять в танке более эффективные и агрессивные методы пожаротушения, такие, например, как использование газа СО2, который убил бы танкистов в пилотируемой башне.

В качестве недостатка указывается снижение боеспособности «Арматы» в том случае, если будет нарушена связь между боевым отделение экипажа и системой управления огнем. Также в публикации высказывается предположение о недостаточном бронировании беспилотной башни, перед которой уже не стоит задача защиты танкистов. Однако, отмечая возможную уязвимость башни, автор материала признает, что на самом деле толщина ее брони, прикрывающей казенную часть оружия и заряжающий механизм, ему неизвестна.

Издание положительно отзывается о новой 125-миллиметровой пушке 2A82, которая позволяет использовать эффективные противотанковые снаряды и увеличить их начальную скорость. При этом из беспилотной башни «Арматы» не нужно отводить образующиеся при выстреле газы. Комплекс динамического бронирования «Малахит», защищающий «Армату», более эффективен, чем аналоги предыдущих поколений. Кроме того его дополняет комплекс активной защиты «Афганит», который способен противостоять разным типам боеприпасов, угрожающих танку.

The National Interest отмечает, что американский Abrams M1A2 SEP v3 также имеет улучшения, которые прежде всего повышают готовность танка к боевым действиям и понимание экипажем происходящего на поле боя. Обновленный Abrams может использовать новые типы многоцелевых боеприпасов к 120-миллиметровой пушке M256 и имеет усовершенствованную броню, а прицелы и тепловизоры Abrams могут быть модернизированы до нового поколения. Также сообщается об использовании системы активной защиты Trophy Hard-Kill APS. Но качественного скачка новая версия старого танка, судя по всему, не демонстрирует.

"В конце концов, M1A2 SEP v3 является постепенным улучшением и, скорее всего, будет работать так же, как и предыдущие M1, только лучше. В отличие от T-14, это не радикальное изменение способов ведения боя", — пишет американское издание.

По мнению автора публикации, в противостоянии с «Арматой» M1A2 SEP v3, «вероятно, будет иметь преимущество в обнаружении». К этом выводу издание приходит, основываясь на том, что тепловизионные матрицы начали производиться в США раньше чем в России . Также предполагается, что турбинный двигатель Abrams «вероятно» будет работать тише, чем дизель T-14.

"Но Армата легче и имеет больше мощности на тонну, что улучшает ее мобильность", — признает The National Interest. И хотя издание затрудняется выделить явного победителя в танковом противостоянии из-за использования нового вооружения и защиты с неизвестными пока возможностями, в публикации отмечается, что российский комплекс активной защиты «Афганит» все же превосходит американский Trophy APS.

На Abrams эта защита устанавливается снаружи с двух сторон башни, что увеличивает профиль башни и при этом ограничивает возможности для перехвата вражеских боеприпасов. В то же время «Афганит» изначально интегрирован в конструкцию Т-14, что подразумевает полный охват фронтальной дуги и более эффективное использование комплекса. К тому же «Афганит» способен реагировать на разные типы боеприпасов.

Издание пишет, что российская «Армата», вероятно, является гораздо более живучим танком, чем M1A2 SEP v3, и способна победить прежде, чем американские снаряды ударят по ее броне. Но при этом отмечается, что еще возможны некоторые изменения в технических характеристиках этих машин, которые только начинают свое развитие.