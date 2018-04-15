Винтовки не для войны: самое неудачное оружие Запада

Некоторые западные образцы вооружений, разрабатываемые в разное время, оказались плохи практически по всем параметрам.

В каждой истории с разработкой стрелкового оружия есть свои тонкости — где-то «хромает» надежность, где-то удобство и точность. Однако некоторые образцы, появившиеся на разных исторических этапах, оказались плохи практически по всем параметрам.

Оружие будущего

Задолго до красочной презентации французского комплекта боевой экипировки FELIN с электронными блоками для стрелкового оружия, командование специальных операций США при содействии профильных департаментов, начало работать над перспективной автоматической винтовкой, способной совместить в себе весь спектр необходимого оборудования для быстрого поражения целей в любое время суток.

Идея проекта казалась увлекательной — единый стрелково-гранатометный комплекс, эволюционировавший из простой винтовки с подствольным гранатометом в нагруженную электроникой систему, мог значительно упростить, ускорить и обезопасить работу спецподразделений.

Кроме отечественных разработчиков, в программе создания единого стрелкового комплекса приняли участие оружейники из немецкой компании Heckler&Koch — при содействии американской компании Alliant Techsystems немецкие оружейники спроектировали, построили и начали тестировать уникальный стрелково-гранатометный комплекс XM-29, использование которого в сочетании со средствами обнаружения противника гарантировало операторам «оружия будущего» победу при огневом контакте с противником в любых условиях.

Особенностью комплекса стали боеприпасы — в качестве основного средства поражения предполагалось использовать 20-мм гранатомет, спаренный со сложным прицельным комплексом. Вспомогательные функции должна была оказывать автоматическая винтовка, базой для которой послужила легендарная G-36.

При первых же полевых тестах новой системы выяснилась неприятная особенность — эффективно работать с помощью перспективного вооружения оператор мог только в положении лежа. Масса комплекса оказалось слишком большой для оперативного применения — почти 10 килограммов при загруженном боекомплекте для винтовки и гранатомета.

После выполнения требований по облегчению конструкции инженерам удалось «скинуть» три килограмма «массы» комплекса и упростить конструкцию, но тесное сотрудничество военных с разработчиками не дало положительных результатов — смена конфигурации и эксперименты с переносом органов управления показали, что удобство от использования «оружия будущего» оказалось таким же, как от поездки на деревянной карете по вымощенной камнем улице.

В конечном счете претензии вероятного заказчика заставили немецких инженеров и их американских коллег разделить комплексы и разработать автоматическую винтовку и «умный гранатомет» отдельно друг от друга.

«Умные» винтовки против умных людей

Отдельно проекты XM-8 и XM-25 существовали не дольше, чем их гибридный прародитель — главной задачей винтовки XM-8 под единый натовский боеприпас 5,56х45мм, и ее же главной проблемой, стала замена легендарных американских М16 и М4 в войсках. Характеристики нового оружия выгодно отличали его от «тяжелого металла» в руках рейнджеров и морпехов — композитный корпус позволял быстрее оперировать оружием, переносить его в руках или транспортировать внутри боевых машин пехоты.

Отзывы по итогам опытной эксплуатации были строго положительные — XM-8 завоевала сердца военных. Единственными, кто выступал резко против, оказались финансисты Минобороны США. Каждая XM-8 в случае принятия на вооружение, обошлась бы Пентагону в сумму от 4 до 7,5 тыс. Долларов, что не радовало командующих армией. В конечном счете компанию Heckler&Koch поблагодарили за работу, и в 2005 году проект был закрыт за отсутствием перспективы.

Компьютеризированный гранатомет XM-25 успел «пожить» чуть дольше, но точно так же, как и винтовка XM-8, благодаря стараниям создателей, «умер молодым». История с перспективной винтовкой повторилась с абсолютной точностью — восторженные отзывы, сумасшедшая перспектива, многократно возросшее качество выполняемых спецназом и армией боевых задач и чудовищная стоимость производства и боевого применения.

«Практическая такая же история приключилась и с комплексом К-11, который создавали в Южной Корее в рамках программы перспективного вооружения. Избыточный вес, низкая эффективность. К одинаковым выводам относительно таких комплексов даже пришли почти в одно и то же время, и насколько известно, таких разработок, именно в таком формате, на Западе больше не ведут», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» военный историк Михаил Жуков

Гранатомет с 25-мм высокоточными боеприпасами воздушного подрыва, как говорят в таких случаях эксперты, обходился армии США по цене крыла от самолета — $25 тыс. за оружие и еще 1 тыс. долларов сверху за каждый «умный» боеприпас.

Апокалипсис сегодня

Многие из оружейных проектов, разработанные в период «холодной войны» стали жертвой требований американских военных. В большинстве случаев разработчики оружейных систем при получении финансирования, согласно техническому заданию, приступали к созданию нечто среднего между бластером из фантастического фильма, стреляющей бензопилой и крупнокалиберной пушкой.

В начале 60-х годов целому ряду оружейных компаний предложили поучаствовать в создании перспективного винтовочно-гранатометного комплекса, который позволил бы американским солдатам и их союзникам получить превосходство в боевых действиях над вероятным противником.

Специалисты компании Springfield Armory восприняли просьбы военных буквально. То, что было создано лучшими инженерами компании, эксперты не могли сравнивать ни с одним образцом вооружения, созданным ранее. Булл-пап винтовка со специально созданным боеприпасом, спроектированная в рамках программы SPIW, была оснащена высокопрочным стволом, гранатометом, штык-ножом, и опционально могла комплектоваться снайперским прицелом. Характерной особенностью комплекса осталась инструкция по применению — все дополнительные приспособления предполагалось использовать одновременно.

«Американские военные в период холодной войны больше фантазировали, чем занимались делом. Эта традиция распространялась почти на все, что создавалось в США вплоть до 1980 года, однако стрелковое оружие в этом отношении пострадало сильнее всего. Непонятно, как вообще формировались требования к отдельным образцам вооружений и против кого все это предполагалось использовать», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» историк Борис Гришин

Раз осечка, два осечка

Британское стрелковое оружие практически никогда не воспринималось экспертами в качестве конкурентного игрока на мировом рынке вооружений и после Первой мировой войны остается скорее объектом для насмешек, чем эталоном. Базу для шуток по поводу эффективности британского оружия заложил пистолет-пулемет STEN, который авторитетными, в том числе и зарубежными экспертами, называли «лучше, чем ничего» или «не дай Бог».

Основные претензии к оружию, выпуск которого наладили аккурат после начала «европейской» кампании вермахта, сводились к надежности механизмов. Несмотря на минимальное количество деталей, спусковой механизм оружия срабатывал через раз, и часто становился причиной гибели не только британских солдат, но и партизанских отрядов, действовавших под патронажем Великобритании в Европе.

Сильно страдала и кучность — при беглом автоматическом огне из подвижного положения стрелок мог вообще не попасть по цели, либо поразить ее двумя пулями после серии из десяти выстрелов.

Проблемы с пистолетом-пулеметом STEN едва не сорвали одну из самых тщательно подготовленных операций британских военных — во время покушения на главу Имперской Безопасности Рейнхарда Гейдриха у командира группы Йозефа Габчика попросту заклинило затвор.

Похожие «болезни» унаследовала принятая на вооружение в середине 80-х годов винтовка L85, использование которой в частях и подразделениях сухопутных войск Великобритании сопровождалось нескончаемой английской бранью и рапортами.

Спроектированная на основе сразу нескольких образцов вооружения булл-пап винтовка обрушила на головы военных целый ворох проблем: от низкой кучности автоматического огня и отказа спускового механизма до постоянного утыкания патронов.

Эксперты отмечают, что самый тяжелый гвоздь в крышку гроба L85 забили служившие в спецназе SAS офицеры — в секретном рапорте руководству члены элитного отряда назвали использование таких винтовок «преступной глупостью». Однако помочь спецназу и сухопутным войскам своими силами производитель винтовок уже не мог — лишь через 15 лет Минобороны Великобритании провело модернизацию винтовок, и заплатило немецкой компании Heckler&Koch за доработку огромные деньги. Когда подробности контракта с немецкой компанией стали достоянием общественности, британских военных, как и всю британскую оружейную школу подняли на смех.

После доработки 200 тыс. «стволов» командование сухопутных войск решило провести исследования, в рамках которых недостатков в конструкции оружия не нашли, а всю вину за отвратительное качество изделий и невысокие показатели в огневой подготовке свалили на личный состав. Позднее для пехотинцев и десантников был выпущен специальный формуляр, в котором содержались подробные инструкции о том, как правильно пользоваться винтовкой во время боевых действий.