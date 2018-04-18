Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом

Запущенный рогаткой украинский беспилотник проинспектировал Крым

Украинский беспилотник Spectator-M начал «патрулировать административные границы с временно оккупированным Крымом », сообщает «УкрОборонПром» . Компания также представила видео, на котором дрон запускают два пограничника с руки (фактически при помощи рогатки), и аппарат летит вдоль морского побережья.

Дрон представляет собой модернизированный беспилотник Spectator с улучшенными эксплуатационными характеристиками, большей грузоподъемностью и дальностью полета.

Spectator-M оснащен видео— и тепловизионной камерой, позволяющей отслеживать участок глубиной до 50 километров на высоте до двух километров. Беспилотник допускает транспортировку в рюкзаке, минимальное время для подготовки к запуску в разобранном состоянии — до двух минут, что позволяет оперативно применять дрон в условиях реальных боевых действий.