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Российские истребители поднялись в небо Сирии
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Российские истребители поднялись в небо Сирии 

Рамблер 54 минуты назад
В Минобороны РФ заявили, что российские истребители ведут дежурство в небе Сирии.
По данным ведомства, российские комплексы ПВО не применялись в ответ на атаку, но были приведены в боевой режим, сообщают «Известия».
Как сообщается, российскими системами ПВО в Тартусе и Хмеймиме не было зафиксировано участие авиации Франции в ударах по Сирии.
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По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.
По информации ведомства, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Российский президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники нарушили нормы международного права, атаковав Сирию.
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