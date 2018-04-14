Российские истребители поднялись в небо Сирии

«Известия». По данным ведомства, российские комплексы ПВО не применялись в ответ на атаку, но были приведены в боевой режим, сообщают

Как сообщается, российскими системами ПВО в Тартусе и Хмеймиме не было зафиксировано участие авиации Франции в ударах по Сирии.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.

По информации ведомства, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Российский президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники нарушили нормы международного права, атаковав Сирию.