Пушка «сорокапятка» и другое советское оружие, которое было лучше немецкого

История доказала, что утверждение о повсеместном превосходстве в вооружении гитлеровской Германии над СССР не более чем миф. Фашисты очень даже ценили отдельные образцы советского оружия, потому что своих аналогов у них просто не было.

Чем гитлеровцев привлекала «Светка»

Десятизарядная самозарядная винтовка Токарева СВТ-38 (впоследствии был выпущен ее модернизированный вариант СВТ-40) имела прицельную дальность до километра. Технически посложнее винтовки Мосина, СВТ или, как ее еще любовно называли наши бойцы-снайперы, «Светка», при должном за ней уходе выигрывала за счет большей огневой мощи и двукратного превосходства в количестве патронов перед «трехлинейкой». Немецкий аналог советской самозарядки Walter G41 (тоже десятизарядный) гитлеровцы не любили за смещенный вперед центр тяжести (разбалансированность). Винтовка требовала более тщательного обслуживания, которого трудно было добиться в условиях войны.

Поэтому немцы часто предпочитали воевать с трофейными СВТ-40. У нашей самозарядки гитлеровские конструкторы позаимствовали газоотводную систему, ее они применили при создании нового варианта самозарядной винтовки Gewehr 43.

«Шмайсер» придумал не Шмайссер

Известный по кинофильмам немецкий пистолет-пулемет МР-40, прозванный в народе «Шмайсером», уступал нашему ППШ по многим параметрам. Конструктор Хуго Шмайссер отношения к изобретению этой «игрушки» не имел — Maschinenpistole MP-40 придумал Генрих Фольмер.

Аппарат при стрельбе сильно вибрировал, имел низкую дальность стрельбы (по одиночным целям — 70 метров). В МР-40 отсутствовал охлаждающий кожух, и у стрелков очередями часто случались ожоги. 32-патронный магазин «машиненпистоля» был ненадежным — когда в пазы забивалась грязь, его нередко клинило. [С-BLOCK]

У советского ППШ-41 емкость дискового магазина (71 патрон) едва ли не в 2,5 раза превышала содержимое МР-40, автоматическое оружие имело 300-метровую прицельную дальность. Штамповочно-сварочная технология производства ППШ позволяла выпускать пистолеты-пулеметы даже в военную пору в больших количествах (более 5 миллионов за всю Великую Отечественную). Высокоэффективный по дальности стрельбы, простой в эксплуатации ППШ также ценился гитлеровцами. На многих трофейных фотографиях видно, что немцы охотно берут его на вооружение. Рожковая модификация пистолета-пулемета Шпагина была еще надежнее, чем дисковая.

Тяжелое вооружение: что у нас было, а у фашистов отсутствовало

Ставший легендой советский танк Т-34 имел пушку, огневая мощь которой превосходила все существовавшие на тот момент зарубежные (не только германские) аналоги. «Тридцатьчетверка» была подвижнее и маневреннее немецких танков, распутица и снежные заносы преодолевались советским танком без особого труда. Производства Т-34 обходилось дешевле, чем изготовление тяжелого КВ-1, который в начале войны так шокировал гитлеровских танкистов, потому что броня этого советского танка практически не пробивалась немецкими танковыми пушками.

Советская 45-миллиметровая противотанковая пушка (ПТП), «сорокапятка», с 500 метров пробивала броню в 43 мм, а немецкая Pak 37, «армейская колотушка», как немцы сами ее называли за низкую боевую эффективность, — всего 30 мм. 50-миллиметровая Pak 38 могла соперничать с «сорокапяткой», но броня средних и тяжелых танков ей была уже не по зубам.

Начальная скорость заряда, дальность стрельбы — по этим параметрам советские полковые и пехотные пушки превосходили германские. Осколочно-фугасный снаряд советской гаубицы весил в 1,6 раза больше немецкого аналога, отечественные орудия были удобнее в плане транспортабельности, а значит, маневреннее. [С-BLOCK]

Бесствольные системы реактивной артиллерии («Катюши») снабжались снарядами, курс которых после выстрела стабилизировало хвостовое оперение. Изготовление боекомплекта для «Катюши» не требовало высоких технологий и сложного оборудования. А ракеты немецкого реактивного миномета Nebelwerfеr´а («туманомета») были турбореактивными, их массовое производство не обходилось без привлечения высококвалифицированных специалистов и металлообрабатывающих станков с высокоточной обработкой.

Проигрывал «туманомет» и в плане выбора базового шасси. «Катюши» ставили на дешевые грузовики, а для Nebelwerfеr´а приходилось разбирать полугусеничный бронетранспортер, что не способствовало массовому производству таких самоходок: бронетранспортеры сами по себе остро требовались в германских бронетанковых войсках.

Впрочем, по заверению бывшего министра обороны СССР Д. Ф. Устинова, у советских орудий и без превосходства перед противником в маневренности мощность была больше, начальная скорость снаряда — выше, а темп огня — интенсивнее. И автоматику орудий отечественные конструкторы во время войны совершенствовали быстрее своих германских коллег.