США уговаривают Турцию отказаться от российских С-400

Почему Турция не готова отказаться от российских С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал руководство Турции отказаться от покупки российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Он заявил, что Соединённые Штаты готовы предложить Анкаре альтернативные системы ПВО/ПРО.

«Сейчас в один район поступают несовместимые системы противоракетной обороны. Не могу сказать, что это отвечает интересам НАТО», — заявил Мэттис на слушаниях в конгрессе.

Он также отметил, что Пентагон уже ведёт соответствующие переговоры с руководством Турции.

Негативное отношение к контракту с РФ министр обороны США объяснил тем, что С-400 несовместим со стандартами НАТО. В начале марта глава военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что российский «Триумф» не будет включён в систему ПВО/ПРО альянса.

«Все ещё неизменна военная оценка, которая заключается в том, что С-400 несовместима с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система (С-400. — RT) в конце концов будет приобретена, она должна будет (эксплуатироваться. — RT) как автономная», — пояснил Павел.

Чиновник полагает, что не интегрированная в натовскую систему ЗРК «будет представлять огромный вызов» для средств ПВО/ПРО альянса, размещённых на территории Турции. Павел предупредил, что если Анкара всё-таки решит приобрести российский С-400, то это будет иметь «неизбежные последствия».

Самостоятельное решение

Согласно подписанным договорённостям, Турция должна получить четыре дивизиона С-400 (производство концерна «Алмаз-Антей» ) на общую сумму в $2,5 млрд В сентябре прошлого года Анкара уже сделала первый взнос, а в конце декабря стороны подписали кредитное соглашение.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство желанием Анкары приобрести российский ЗРК. По данным российских и зарубежных СМИ, Госдепартамент США и другие официальные ведомства прилагают все усилия, чтобы сорвать сделку между Россией и Турцией.

Руководство Турции, по крайней мере на публичном уровне, до сих пор игнорировало предупреждения со стороны Соединённых Штатов. 9 апреля, отвечая на вопрос о поставке ЗРК «Триумф», Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сама решает свою судьбу» и не намерена в этом вопросе отказываться от собственных интересов.

10 марта в интервью РИА Новости министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция никогда не отвергала покупку американских ЗРК Patriot, которые интегрируются с натовскими системами. Однако Анкара не смогла получить необходимые гарантии со стороны правительства и конгресса Соединённых Штатов.

«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. Мы испытывали проблемы даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь», — сказал Чавушоглу.

Рациональный выбор

В западных СМИ часто встречается мнение, что ранее Анкара действительно намеревалась купить Patriot. Однако США отклонили предложенные Турцией условия. В частности, турки настаивали на производственной кооперации и передаче им части технологий. Вашингтон ответил отказом, опасаясь потерять рынок сбыта конечной продукции.

Во второй половине 2016 года, на фоне обострения противоречий с США и сближения с Москвой, Эрдоган принял решение приобрести российский С-400, который считается лучшим в мире в своём классе. Но сделка с РФ, как пишут зарубежные издания, вызвана в большей степени прагматичными, а не политическими мотивами.

В ходе переговоров Москва согласилась на уступки в технологичном сотрудничестве и на открытие кредитной линии. Оговорённые с РФ условия устраивают Анкару, которая стремится поддержать свою оборонную промышленность и сократить степень влияния Запада на развитие вооружённых сил страны.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев полагает, что Турция сделала рациональный выбор. Фактически за ту же сумму Анкара получит более совершенный по сравнению с Patriot зенитный комплекс. По мнению эксперта, США не смогут помешать поставке С-400.

«Америка будет делать всё, чтобы турки не купили у нас С-400. Естественно, оказывается политическое давление на Турцию. Надо признать, что рычагов давления у Штатов немало. Это в первую очередь финансовые инструменты, но, на мой взгляд, вопрос о поставках С-400 можно считать закрытым. Турция ясно дала понять, что сделку отменять не собирается», — заявил Бижев в интервью RT.

«Самодостаточный комплекс»

В беседе с RT директор музея войск ПВО в Балашихинском районе, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что США не на штуку обеспокоены тем, что у Турции на вооружении могут появиться С-400. По его словам, дивизионы российского комплекса фактически создадут автономную систему ПВО/ПРО, независимую от НАТО.

«Натовские ЗРК управляются автоматизированной системой, и российские комплексы не интегрируются с западными, равно как и наоборот. На практике это будет означать, что турецкие С-400 не смогут обмениваться информацией с Patriot, а также осуществлять какое-либо взаимодействие в принципе. Очевидно, что такой порядок не устраивает Запад», — констатировал Кнутов.

По мнению эксперта, благодаря С-400 Турция получит заметное преимущество в воздухе. Как указывает Кнутов, «Триумф» — «самодостаточный комплекс». Дивизионы С-400 образуют сеть, которая эффективно решает боевые задачи.