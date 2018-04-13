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В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»
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Эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: U.S. Navy / MCS 3rd Class Casey J. Hopkins
Командование 6-го флота ВМС США в пятницу сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.
"Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль" вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США", — говорится в сообщении.
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В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море.
На борту корабля, по данным из открытых источников, может находиться до 90 крылатых ракет "Томагавк".
В среду из базы в Норфолке в штате Виргиния в сторону Средиземного моря выдвинулась ударная группа кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".
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