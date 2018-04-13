Ещё
В этом году саперам ЮВО предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 1,5 тыс. га территории Чечни и Ингушетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году саперам ЮВО предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 1,5 тыс. га территории Чечни и Ингушетии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».
Саперы Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля текущего года обследовали более 150 гектаров территории Чечни и Ингушетии, обнаружив при этом около 300 взрывоопасных предметов (ВОП).
Работы по разминированию ведутся в 7 районах Чеченской Республики, а также Джейрахском районе Республики Ингушетия в горно-лесистой местности — на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
Среди обнаруженных ВОП более 250 противопехотных фугасных мин, а остальные — артиллерийские боеприпасы калибра от 30 до 152 мм.
Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».
Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».
Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.
Всего в 2018 году инженерными подразделениями ЮВО планируется очистить от ВОП около 1,5 тыс. гектаров территории Чечни и Ингушетии.
К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
«Умные ракеты» Трампа назвали политической выдумкой Владимир Путин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты Крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав ВМФ в 2021 году после ремонта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств90
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»85
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны90
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США181
Украина пригрозила России по газу236
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение