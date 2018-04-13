В США рассказали о советском тяжелом бронированном «монстре»

Впечатлениями от машины с причудливой конструкцией и внушительными для своего времени боевыми возможностями поделился обозреватель Майкл Пек

— Одного взгляда на этот танк достаточно, чтобы почувствовать озноб, — пишет автор.

Первое, на что обращает внимание Пекк — ходовая часть, состоящая из четырех гусениц.

Танк был разработан инженерами Кировского завода Ленинграде в 1957 году. В тот период конструкторы были нацелены на создание новых тяжелых танков, завоевавших хорошую репутацию во время Великой Отечественной войны.

60-тонному «Объекту 279» отводилась штурмовая роль, он должен был прорываться сквозь укрепленные вражеские линии. Кроме того, на него возлагалась работа на сложной местности, где не может пройти более легкая бронетехника. Этим и было продиктовано решение сделать дополнительную пару гусениц.

— Новый подход к дизайну усилил эффективность танка на пересеченной местности, а также позволил преодолевать естественные препятствия: вязкую землю, болота, глубокий снег и поля с вырубленными деревьями, — пишет обозреватель.

Овальный корпус танка, напоминающий летающую тарелку, по словам автора, был характерен и для западных экспериментальных конструкций той эпохи.

Подобная форма, как предполагалось, могла предотвратить опрокидывание машины при взрывной волне от ядерного взрыва, и избиралась многими танкостроителями в мире. А потому образ «Объекта 279» кажется странным лишь сначала.

Вместе с тем вооружение и защиту танка американский обозреватель также назвал впечатляющими. 130-миллиметровое орудие с обеспечивающим скорострельность полуавтоматическим заряжанием, инфракрасными прицелами и даже радарным дальномером несло серьезную угрозу танкам противника того времени.

А мощная лобовая защита из почти 20-сантиметровой стали делала машину труднопоражаемой.

— Мог бы «Объект 279» оказаться эффективным на поле боя? Вопрос о применении сложной конструкции с четырьмя гусеницами остается открытым. Но с большой вероятностью ни один американский танковый экипаж не испытала бы радости от встречи с советским «танком-монстром», — резюмировал Майкл Пекк.