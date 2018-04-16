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Китай получила новую баллистическую ракету
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Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар, сообщили официальные китайские СМИ.
"Развернутая система ракетного вооружения — самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами", — сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.
Как пишет агентство, новая ракета является "смертельным оружием" действующей армии Китая.
Официальное принятие на вооружение нового типа ракеты означает дальнейшее повышение стратегической обороноспособности ракетных войск страны, добавляет Синьхуа.
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