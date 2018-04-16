Китай получила новую баллистическую ракету

Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар, сообщили официальные китайские СМИ.

"Развернутая система ракетного вооружения — самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами", — сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.

Как пишет агентство, новая ракета является "смертельным оружием" действующей армии Китая.

Официальное принятие на вооружение нового типа ракеты означает дальнейшее повышение стратегической обороноспособности ракетных войск страны, добавляет Синьхуа.