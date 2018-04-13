Огонь и месиво: военные со всего округа посоревновались в танковом биатлоне под Челябинском

На чебаркульском полигоне завершился окружной этап соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Всю неделю военные Урала, Сибири и Поволжья соревновались в скорости, меткости на танках Т-72, а также демонтировали спортивную подготовку. Самые яркие моменты — в фоторепортаже Алексея Китаева

— Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трёх танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Прежде чем окунуться в грязь — немного искусства

Команды пришли на построение, полные решимости

Без благословения к танкам не пустят

Лучшие экипажи ждут кубки и путёвка на всероссийские соревнования

Танкам необходимо как можно быстрее преодолеть препятствия вброд, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, колейный мост и другие препятствия. Протяженность маршрута — 18 километров. Также экипажам предстояло наиболее точно поразить появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолёты.

У каждой военной части своя группа поддержки

Танки грязи не боятся…

…и воды тоже

Участники выступают в составе команды из трех танков

Русский парень в огне не горит

Так же, как и в обычном биатлоне, танкисты стараются оторваться на дистанции и затратить как можно меньше времени на стрельбу. За промахи или неудачные манёвры, например, наезд на «мину» или столкновение с ограничительным столбом, назначают штрафные круги.

Протяженность маршрута — 18 километров

За ходом соревнований следят наблюдатели

За промахи или неудачные маневры назначают штрафные круги

В соревнования включён также спортивный этап, в ходе которого танкистам придётся отжиматься, бежать 100-метровку, проходить лабиринт, препятствие высотой два метра и другие испытания. Несмотря на то, что биатлон танковый, спортивный этап считается одним из важнейших, ведь без хорошей физической формы членам экипажа не выдержать нагрузок.

Что-то задымилось…

Грязные, но довольные

Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверят видеокамеры, установленные на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники. Победители соревнований представят Центральный военный округ на всероссийском этапе.