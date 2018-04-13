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Огонь и месиво: военные со всего округа посоревновались в танковом биатлоне под Челябинском
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Огонь и месиво: военные со всего округа посоревновались в танковом биатлоне под Челябинском 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На чебаркульском полигоне завершился окружной этап соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Всю неделю военные Урала, Сибири и Поволжья соревновались в скорости, меткости на танках Т-72, а также демонтировали спортивную подготовку. Самые яркие моменты — в фоторепортаже Алексея Китаева.
— Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трёх танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
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Танкам необходимо как можно быстрее преодолеть препятствия вброд, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, колейный мост и другие препятствия. Протяженность маршрута — 18 километров. Также экипажам предстояло наиболее точно поразить появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолёты.
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Участники выступают в составе команды из трех танков
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Так же, как и в обычном биатлоне, танкисты стараются оторваться на дистанции и затратить как можно меньше времени на стрельбу. За промахи или неудачные манёвры, например, наезд на «мину» или столкновение с ограничительным столбом, назначают штрафные круги.
Протяженность маршрута — 18 километров
За ходом соревнований следят наблюдатели
За промахи или неудачные маневры назначают штрафные круги
В соревнования включён также спортивный этап, в ходе которого танкистам придётся отжиматься, бежать 100-метровку, проходить лабиринт, препятствие высотой два метра и другие испытания. Несмотря на то, что биатлон танковый, спортивный этап считается одним из важнейших, ведь без хорошей физической формы членам экипажа не выдержать нагрузок.
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Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверят видеокамеры, установленные на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники. Победители соревнований представят Центральный военный округ на всероссийском этапе.
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