Пентагон предлагает Турции альтернативу российским С-400

США предлагают Турции альтернативы российским зенитным ракетным системам и не рекомендуют приобретение российских комплексов, заявил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис

"Есть две страны-члена НАТО, которые обеспечивают противоракетную оборону Турции системами противоракетной обороны, одобренными НАТО. Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО", — сказал Мэттис на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей конгресса США, отвечая на вопросы законодателей.

"Мы не поддерживаем это, и мы ведем переговоры с Турцией об этом, в том числе о возможности предоставления им опции покупки военного оборудования, которое бы позволило им получить совместимые с (стандартами) НАТО системы", — сказал глава оборонного ведомства США

"Российской финансовой корпорации" и Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта" "Русала" . В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары приобрести российские комплексы С-400, заявив, что Турция сама будет решать свою судьбу.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.