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Пентагон предлагает Турции альтернативу российским С-400
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Пентагон предлагает Турции альтернативу российским С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
США предлагают Турции альтернативы российским зенитным ракетным системам и не рекомендуют приобретение российских комплексов, заявил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Есть две страны-члена НАТО, которые обеспечивают противоракетную оборону Турции системами противоракетной обороны, одобренными НАТО. Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО", — сказал Мэттис на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей конгресса США, отвечая на вопросы законодателей.
"Мы не поддерживаем это, и мы ведем переговоры с Турцией об этом, в том числе о возможности предоставления им опции покупки военного оборудования, которое бы позволило им получить совместимые с (стандартами) НАТО системы", — сказал глава оборонного ведомства США.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции ЗРК С-400.
Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары приобрести российские комплексы С-400, заявив, что Турция сама будет решать свою судьбу.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.
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