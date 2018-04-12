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Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты
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Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости / ТАСС/POOL
Россия начнет испытания сверхтяжелой ракеты через 10 лет. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе осмотра павильона «Космос» на ВДНХ, сообщает ТАСС.
Президент заявил, что для испытаний сверхтяжелой ракеты будет создан специальный стартовый комплекс на космодроме Восточный.
«Планируем, в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», — сказал Путин.
Он отметил, что работы по созданию ракеты и площадки для ее запуска будут вестись параллельно и закончатся одновременно.
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