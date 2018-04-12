«Чудовище»: почему фашисты так называли советский танк КВ-1

Благодаря созданию танков КВ (" Климент Ворошилов "), Советский Союз стал единственным государством, имевшим на 1941 год в массовом количестве тяжелые танки с противоснарядным бронированием. Немцы называли КВ чудовищем.

Поиски и эксперименты

Главным недостатком большинства танков второй половины 30-х годов была слабая броня, пробивавшаяся огнем противотанковых пушек и крупнокалиберных пулеметов. КВ-1 отличался от них. Он был создан в 1939 году под руководством Ж. Я. Котина. Танк имел 76 мм пушку и три 7,62 мм. пулемета. Экипаж танка — 5 человек. Первые КВ прошли войсковые испытания в ходе Советско-финской войны, которая стала первым конфликтом, где нашли применение тяжелые танки с противоснарядным бронированием. Тогда на фронте проходили испытания советские тяжелые танки КВ и многобашенные СМК и Т-100, действовавшие в составе 20-й танковой бригады. [С-BLOCK]

Если в танковых боях, которые в Финской войне были редким явлением, новейшие машины участия не принимали, то оказались незаменимыми при прорыве укреплений противника. КВ-1 выдерживал попадания практически любых снарядов противотанковых пушек. В то же время 76-мм орудие оказалось недостаточно мощным для борьбы с дотами противника. Поэтому уже в ходе войны на базе КВ-1 началась разработка танка с увеличенной башней и установленной 152 мм. гаубицей (будущий КВ-2). В то же время, по опыту Советско-финской войны было принято решение отказаться от создания тяжелых многобашенных танков, оказавшихся дорогими и сложными в управлении. Выбор был окончательно сделан в пользу КВ.

Не имевший равных

На июнь 1941 года КВ мог считаться одним из сильнейших тяжелых танков в мире. Всего на начало июня 1941 года в частях Красной Армии насчитывалось 412 КВ-1, очень неравномерно распределенных в войсках. Известен случай в июне 1941 года в районе Рассеняя, когда один КВ-1 сковал действия немецкой дивизии почти на двое суток. Этот КВ входил в состав 2-ой танковой дивизии, доставившей немецким войскам немало бед в первые дни войны. По видимому израсходовавший запас горючего, танк занял позицию на дороге у заболоченного луга. В одном из немецких документов отмечалось: [С-BLOCK]

«Практически не было средств, чтобы справиться с чудовищем. Танк нельзя обойти, вокруг топкая местность. Нельзя подвезти боеприпасы, тяжелораненые умирали, их нельзя было вывезти. Попытка ликвидировать танк огнем 50-миллиметровой противотанковой батареи с расстояния 500 метров привела к тяжким потерям в расчетах и орудиях. Танк не имел повреждений, несмотря на то что, как выяснилось, получил 14 прямых попаданий. От них остались лишь вмятины на броне. Когда подвезли 88-миллиметровое орудие на расстояние 700 метров, танк спокойно выждал, пока оно будет поставлено на позицию, и уничтожил его. Попытки саперов подорвать танк оказались безуспешными. Заряды были недостаточными для громадных гусениц. Наконец он стал жертвой хитрости. 50 немецких танков симулировали атаку со всех сторон, чтобы отвлечь внимание. Под прикрытием ее удалось выдвинуть и замаскировать 88-миллиметровое орудие с тыла танка. Из 12 прямых попаданий 3 прошили броню и уничтожили танк".

К сожалению, большая часть КВ была потеряна не из за боевых причин, а поломок и нехватки горючего.

КВ-1с В 1942 году было начато производство модернизированного варианта — КВ-1с (скоростной), принятого на вооружение 20 августа 1942 года. Масса танка уменьшилась с 47 до до 42,5 т за счет уменьшения толщины броневых листов корпуса и размеров башни. Башня — литая, приобрела несколько иной внешний вид и оснащалась командирской башенкой. Вооружение осталось аналогичным КВ-1 В результате повысились скорость и маневренность, зато уменьшилась броневая защита танка. Предполагалась на КВ-1с установка более мощной 85-мм пушки (подобный опытный образец сохранился в Кубинке), но в серию этот танк не пошел. В последующем на базе Кв-1с с 85 мм пушкой был создан КВ-85, который впрочем не стал массовым из-за переключения производства на танки ИС. Солдаты прозвали танк «квасок».

Конец пути

В танковых боях по крайней мере до середины 1942 года германские войска мало что могли противопоставить КВ-1. Тем не менее, в ходе боевых действий выявились и недостатки танка — относительно невысокая в сравнении с Т-34 скорость и маневренность. Оба танка вооружались 76-мм орудиями. Правда, КВ имел более массивную в сравнении с «тридцатьчетверкой» броню. Страдал КВ и от частых поломок. При движении танк разбивал практически любую дорогу, да и не каждый мост мог выдержать 47-тонный танк. Тяжелый танк «Тигр» появился у немцев в конце 1942 года, превосходя любой тяжелой танк на тот момент войны. И КВ-1 оказался практически бессилен против «Тигра», вооруженного длинноствольной 88-мм пушкой. «Тигр» мог поражать KB на огромных дистанциях, а прямое попадание 88-мм снаряда выводило из строя любой танк того времени. Так,12 февраля 1943 года под Ленинградом три «Тигра» подбили 10 KB без урона со своей стороны. [С-BLOCK]