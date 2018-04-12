Затонувший во время войны танк поднимут со дна реки в Ростовской области

Затонувший во время Великой Отечественной войны танк Т-34 планируют поднять со дна реки Миус поисковики в Неклиновском районе Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, 11 апреля в селе Покровском поисковые отряды «Скиф» ( Таганрог ) и «Южный рубеж» ( Новошахтинск ) приступили к подводным работам на месте обнаружения боевой машины, затонувшей вместе с экипажем в марте 1942 года.

Водолазы проверяют дно реки щупами и делают шурфы, чтобы установить положение танк, находящегося на глубине 3-4 метров под водой.

Толщина слоя ила над верхней точкой затонувшей машины составляет около 3,5 метра.

Чтобы поднять танк из реки, нужно полностью освободить его от ила со всех сторон.

Извлечь из реки боевую машину, которая была обнаружена еще в 2011 году, поисковики намерены до 9 мая.