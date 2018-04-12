Украина продаст США советские военные разработки

Украина продаст США военные разработки советских времен

Украина начала продавать военные разработки советских времен. По информации китайского портала sina.com, страна пошла по пути отказа от собственного производства и предлагает на продажу все что можно.

Еще недавно в рейтинге стран мира по объему военного арсенала Украина была одним из лидеров. Сегодня она вынуждена сама покупать боеприпасы за рубежом. А оставшиеся на ее территории технологические разработки советского образца намерена продать Америке. Тем более что США проявляет огромный интерес к производству российского стрелкового оружия. Но для того чтобы получить достойный образец, американским предприятиям как раз и нужны технологии.

Как считают эксперты, советские разработки, которыми торгует Украина, до сих пор используются в России . И это расценивают как передачу технологий США для производства российского оружия.

Особенно возмущает специалистов тот факт, что цена установлена на уровне макулатуры. И приводят данные: стоимость материалов по КМ-7,62 — украинскому модернизированному варианту советского пулемета ПКМ, включающих в себя комментарии, сборочные чертежи, спецификации, детали, графики и 3D модель, составляет всего 267 тысяч долларов.