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Украина продаст США советские военные разработки
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Украина продаст США военные разработки советских времен 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украина начала продавать военные разработки советских времен. По информации китайского портала sina.com, страна пошла по пути отказа от собственного производства и предлагает на продажу все что можно.
Еще недавно в рейтинге стран мира по объему военного арсенала Украина была одним из лидеров. Сегодня она вынуждена сама покупать боеприпасы за рубежом. А оставшиеся на ее территории технологические разработки советского образца намерена продать Америке. Тем более что США проявляет огромный интерес к производству российского стрелкового оружия. Но для того чтобы получить достойный образец, американским предприятиям как раз и нужны технологии.
Как считают эксперты, советские разработки, которыми торгует Украина, до сих пор используются в России. И это расценивают как передачу технологий США для производства российского оружия.
Особенно возмущает специалистов тот факт, что цена установлена на уровне макулатуры. И приводят данные: стоимость материалов по КМ-7,62 — украинскому модернизированному варианту советского пулемета ПКМ, включающих в себя комментарии, сборочные чертежи, спецификации, детали, графики и 3D модель, составляет всего 267 тысяч долларов.
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