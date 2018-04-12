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Второй китайский авианосец готовят к плаванию
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СМИ: второй китайский авианосец готовят к тестовому плаванию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Первый китайский авианосец собственного производства готовится к началу тестового плавания, при этом точная дата выхода судна в рейс пока не уточняется, сообщает государственное китайское издание Global Times.
Судно в настоящий момент находится на судостроительной верфи в портовом городе Далянь северо-восточной провинции Ляонин. Поздно вечером в среду был запущен основной двигатель авианосца, производится проверка и настройка всего оборудования судна.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники сообщила, что тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства запланировано на конец апреля в Бохайском заливе. Источник отметил, что тестовый рейс судна скорее всего состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля.
Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
В настоящий момент на вооружении Китая находятся два авианосца, с учетом Type 001A. В начале января 2018 года в СМИ появились сообщения, что Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае.
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