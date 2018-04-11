«Ядерная война продлится 30 минут»: Россия всеми силами пытается удержать США от удара по Сирии и спасти мир

Хотя Россия предупредила США о том, что если Вашингтон нанесет ракетный удар по Сирии, реагировать будут не только сирийские военные, но и вооруженные силы России, политический эксперт и журналист Андрей Корыбко утверждает, что Россия не исполнит эту угрозу, пока в результате действий США в Сирии не погибнет хоть один российский военнослужащий.

Однако в любом случае сегодня существует реальная возможность ядерной войны между сильнейшими сверхдержавами мира. Об этом пишет издание moderndiplomacy.eu в материале, который приведен ниже.

"Россия заявила, что любое вторжение США в Сирию было бы «абсолютно неприемлемым», а также могло бы привести к «ужасным последствиям».

Кроме того, поскольку ООН никогда не разрешит и не одобрит военное вторжение США в Сирию, ослушавшись, Вашингтон бы попросту уничтожил ту самую ООН, превратив ее в обыкновенный разговорный форум, который не приносит никакой пользы и лишь потакает капризам единственной сверхдержавы с имперскими амбициями — США, хозяевам всей планеты. В случае нанесения удара по Сирии, Вашингтон продемонстрировал бы весьма наглядно, что он может делать что угодно и где угодно, не беспокоясь о каких-либо последствиях. Именно этого всеми силами сейчас пытаются не допустить русские.

Василий Небензя, российский постпред при ООН, выступая на заседании Совета Безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии: «Силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям».

Андрей Корыбко заявил: «Вероятность того, что Россия исполнит свою угрозу и будет сбивать американские ракеты и уничтожать пусковые площадки США (в том числе их корабли), мала».

Но что произойдет, если российские военнослужащие будут ранены или убиты в этом вторжении?

Возможно, российское правительство уже хочет перестать играть роль главного защитника Сирии, но, похоже, сделать это сейчас, не поставив под угрозу собственное положение на международной арене и не подорвав доверие союзников, а также русских людей, которые избрали это правительство, не получится.

Так что же может подразумевать Россия под «ужасными последствиями», и какое вторжение могут планировать США?

Скорее всего, речь может идти о массовом вторжении американских военных, которое поддержат силы Израиля, Саудовской Аравии и другие члены НАТО. Это стало бы очевидной войной против России и Ирана, и, возможно, Китай и Северная Корея присоединились бы к боевым действиям, встав на сторону России и Сирии.

Однако вероятность того, что такая война, в случае его начала, ограничится лишь боевыми действиями на территории Сирии, крайне мала.

Главными вопросами будут:

«Начнется ли ядерная война между США и Россией?»

«Начнется ли эта война в связи с внезапным ядерным ударом России по США, или ядерным ударом США по России?»

«Какая сторона ударит первой?»

Последний вопрос крайне важен, потому что по сценарию ядерная «перестрелка» между странами будет закончена спустя 30 минут после ее начала. Вся война продлится приблизительно полчаса.

Первый удар, скорее всего, будет отражен оружием противоположной стороны. Успешно перехватить ракету противника крайне важно, — это будет решающим критерием в определении «победителя» и «проигравшего».