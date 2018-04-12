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Про «Антонов» можно забыть
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Про «Антонов» можно забыть: Россия нашла замену самолетам Украины 

ФБА «Экономика сегодня» 47 минут назад
Фото: mil.ru
Вспоминая все предыдущие проблемы сотрудничества с предприятием «Антонов», можно сказать наверняка, что о сотрудничестве с Украиной в области ВТС можно забыть, по крайне мере на ближайшие годы, считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Ил-112В на смену Ан-148 и Ан-26

Россия все же рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось в результате кризиса в отношениях с Украиной, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов. Но в то же время он добавил, что недополучение этих машин не скажется на планах ведомства по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами. Среди прочего в планах Минобороны закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В.
«О сотрудничестве с Украиной в области ВТС на ближайшие годы стоит забыть по той причине, что она стала слишком ненадежным партнером. Здесь можно вспомнить все предыдущие проблемы с поставками и совместными разработками с КБ «Антонов». И хотя именно Россия вложила очень много денег в разработку, на выходе мы получили пшик вместо реального самолета.
Ил-112В в данном случае является скорее вынужденной мерой, о которой нам надо было подумать гораздо раньше. Вместо развития кооперации с Украины по линии транспортной авиации следовало разрабатывать свои машины. По своей конструкции Ил-112 и Ан-148, конечно, отличаются, но в целом они предназначены для одного сегмента», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.
Ил-112В должен сменить и транспортник Ан-26, который сегодня остается единственным самолетом в составе российских ВКС, способный садиться на грунт. Как ранее обратил внимание военный эксперт Виктор Мураховский, АН-26 является совсем устаревшим самолетом, который разработан несколько десятилетий назад и по летно-техническим характеристикам уже не удовлетворяет современным требованиям.

Модернизация тяжелых Ил-76

Определенные вопросы у Минобороны остаются и к тяжелым транспортникам. В военном ведомстве отмечают, что авиационный парк нуждается в замене тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 «Руслан». Пока рассматривается вопрос поддержания имеющегося парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.
«Транспортная авиация состоит из трех типов самолетов — легкие, средние и тяжелые. Ил-76 и Ан-124 можно отнести к тяжелым машинам. Главная проблема по «Руслану» в том, что производится он в Ульяновске, но вопросы по ним идут к Украине. Что касается Ил-76, то это разработка КБ «Ильюшина», производившаяся в советское время в Ташкенте.
За последние годы нам удалось перевести и локализовать производство Ил-76 в Ульяновске — машина была серьезно модернизирована и теперь остается только вопрос в финансировании. В целом же по тяжелым транспортникам проблемы более-менее решаются, гораздо хуже с транспортной авиацией обстоят дела в среднем и легком сегменте», — отмечает Дмитрий Дрозденко.
Современные вооруженные силы во многом зависят от парка транспортных самолетов, так как должны быть готовы за считанные сутки переправить в любую точку военные подразделения и тяжелую технику. И России здесь предстоит много работы.
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