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Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты
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Путин рассказал, когда будет подготовлена к пуску сверхтяжелая ракета 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ
Президент России Владимир Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ в четверг рассказал, что первые испытания российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет.
Глава государства пояснил, что сначала для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс. По его словам, работы планируется начать «в ближайшее время».
«Для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», — заметил Путин (цитата по РИА «Новости»).
По его мнению, создавать новую ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы они появились в одно время.
28 марта «Парламентская газета» сообщала, что разработка сверхтяжелой ракеты-носителя уже началась. «Роскосмос» планирует выделить на создание эскизного проекта 1,6 млрд рублей. Ожидается, что он будет представлен в октябре.
Ракету нового образца планируется использовать для вывода на низкую околоземную орбиту 80 тонн груза с возможностью увеличения этих характеристик до 140 тонн. Она также позволит доставить к Луне от 20 до 27 тонн полезного груза за 120 часов.
Кроме того, новая ракета будет задействована в экспедициях к Марсу и Юпитеру.
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