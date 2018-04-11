Индийцы изготовили установочную партию российских снарядов «Манго» для танков Т-90С «Бишма»

Сирии будет налажено производство бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» для танка Т-90С по российской лицензии.

Установочная партия оперенных бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» к танковым пушкам калибра 125-мм, изготовленная индийской промышленностью по российской лицензии, поступила в войска и успешно прошла испытания. Об этом корреспонденту сайта ТРК «Звезда» сообщил представитель АО «НИМИ им. В. В. Бахирева» в рамках открывающейся 11 апреля 2018 года оборонного салона DefExpo’2018, которая пройдет в период по 14 апреля на территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнай.

АО «НИМИ им. В. В. Бахирева»По итогам переговоров, стороны пришли к соглашению о постановке выпуска данной продукции на мощностях национальной промышленности. Согласно условиям пакета соглашений между нашими государствами, АО «НИМИ им. В. В. Бахирева» передает лицензию на право производства «Манго», а также обеспечивает создание и наладку его производства на территории заказчика. В перспективе — 100% локализация», — сообщил корреспонденту «Звезды» представитель компании.

Китаем. По его словам, решение заказчика о принятии на вооружение ОБПС «Манго» местной сборки будет принято в ближайшее время, что существенно повысит возможности экипажей танков Т-90С «Бишма», в большом числе имеющихся в индийских Сухопутных Войсках, по борьбе с бронированными целями. Например, пакистанскими танками типа MBT-2000 «Аль-Халид» и другими, созданными соседним государством по технологиям и с использованием компонентов, предоставленных Украиной

«К настоящему времени российской стороной поставлено необходимое оборудование, проведен его монтаж и пуско-наладочные работы, постановка технологических процессов, проводятся обучение и аттестация местных специалистов. Постепенно в ходе налаживания серийного выпуска растет уровень локализации. Он уже превысил 40% », — расскзал специалист АО «НИМИ им. В. В. Бахирева».

Выстрел ЗВБМ17 имеет довольно сложную конструкцию, и состоит из снаряда с трассером и дополнительным зарядом и основного метательного заряда в гильзе со сгорающим корпусом. Снаряд в головной части несет стреловидное тело с баллистическим наконечником, бронебойными колпачком и демпфером, а также парой сердечников из вольфрамового сплава. Внутри снаряда они удерживаются рубашкой из легкосплавного металла, которая плавится при столкновении с преградой, высвобождая сердечники. Для стабилизации траекторного движения, хвостовая часть снаряда выполнена оперенной, с пятью аэродинамическими поверхностями.

Заметим, что подкалиберные боеприпасы к танковым орудиям используются со Второй Мировой войне, а колпачки к бронебойным снарядам были предложены адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым погибшим у Порт-Артура в 1904г. С тех пор их конструкция прошла многочисленные изменения. А работа над еще более совершенными конструкцией, формами и материалами продолжается и сегодня.