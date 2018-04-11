Ещё
В параде Победы впервые примут участие роботы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В параде Победы впервые примут участие роботы 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Боевые роботы "Уран-6" и "Уран-9" доставили на подмосковный полигон Алабино, где тренируются войска, участвующие в параде Победы в Москве.
— Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях, — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Уран-6" — бронированная саперная машина для разминирования городов, лесов и горных участков. Это самоходный минный трал, выдерживающий близкий подрыв боеприпасов мощностью до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. "Уран-6" оборудован четырьмя видеокамерами, сменными тралами и механическим захватом. На борту размещена аппаратура, позволяющая определить тип найденного боеприпаса.
Масса машины шесть тонн, управление дистанционное на дистанции до километра. Приемо-сдаточные испытания робота прошли в Чечне, где "Ураны" очистили от взрывоопасных предметов порядка 80 тысяч квадратных метров сельхозугодий. Бронированные беспилотники также активно применялись в Сирии. Один робот заменяет 20 саперов.
Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки пехоты. 10-тонная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом. В зависимости от поставленной башенных креплениях могут размещаться контейнеры с управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", реактивные огнеметы "Шмель", либо оба типа оружия — на роботе можно разместить до шести контейнеров.
Система наведения многоканальная, с оптическим, лазерным и инфракрасным каналами. Сам "Уран-9" управляется дистанционно, по радиоканалу с псевдослучайной перестройкой частоты. К недостаткам машины можно отнести невысокую скорость и слабое бронирование. Испытания беспилотного разведчика завершатся в 2018 году, сообщил ранее начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов.
Первая репетиция парада Победы прошла в Алабино 9 апреля. В торжественном шествии войск принимают участие новейшие образцы боевой техники, ранее на Красной площади не появлявшиеся: боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и истребители пятого поколения Су-57.
Российская Газета: последние новости
Истребители Су-57 пролетят над Красной площадью В Москве открылась выставка современного авиадвигателестроения В Минобороны России сообщили о визите инспекторов ОЗХО
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России602
Рубль продолжил безустанное падение129
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель75
Авиакатастрофа в Хабаровске6
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1104
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение