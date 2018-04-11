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Танк, который отказался ехать
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Танк, который отказался ехать 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники Музея танка Т-34 Владимир Горбунов (слева) и Анатолий Мерзликин на фоне полноразмерного макета первого в мире Царь-танка конструкции Жуковского, Стечкина и Микулина, который находится в музейном комплексе.
Макет этого оружия был разработан в 1914–1917 годах в частной лаборатории Николая Лебеденко. Это самая крупная сухопутная боевая машина в истории танкостроения.
Завелся танк всего лишь один раз — 9 июля 1917 года. Проехал несколько метров, застрял в яме и больше не сдвинулся с места.
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