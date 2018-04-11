Танк, который отказался ехать

Сотрудники Музея танка Т-34 Владимир Горбунов (слева) и Анатолий Мерзликин на фоне полноразмерного макета первого в мире Царь-танка конструкции Жуковского , Стечкина и Микулина, который находится в музейном комплексе.

Макет этого оружия был разработан в 1914–1917 годах в частной лаборатории Николая Лебеденко. Это самая крупная сухопутная боевая машина в истории танкостроения.

Завелся танк всего лишь один раз — 9 июля 1917 года. Проехал несколько метров, застрял в яме и больше не сдвинулся с места.