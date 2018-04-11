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100 лет «Красной Армии»: Бесшумный пистолет ПБ
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100 лет «Красной Армии»: Бесшумный пистолет ПБ 

Калашников Media 1 час назад
В шестидесятые годы в СССР большое внимание уделялось созданию частей и подразделений специального назначения, призванных вести разведку и проводить различные операции в тылу потенциального противника. Такие операции требовали и специального оружия, в первую очередь бесшумного. Одним из первых серийных образцов оружия для спецназа, специально созданных для «тихих» операций стал бесшумный самозарядный пистолет ПБ, принятый на вооружение в 1967 году. Он использовал штатный 9мм пистолетный патрон 9х18 и имел интегрированный в конструкцию глушитель звука выстрела, имевший для удобства переноски съемную переднюю часть (насадок). Пистолет получил заслуженную популярность среди бойцов советского и позже российского спецназа и производится, и состоит на вооружении до сих пор.
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