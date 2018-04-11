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100 лет «Красной Армии»: Снайперская винтовка Драгунова ССВ-58, опытная
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100 лет «Красной Армии»: Снайперская винтовка Драгунова ССВ-58, опытная 

Калашников Media 1 час назад
Потребность в создании новой, более эффективной снайперской винтовки на замену устаревшей «трехлинейке» возникла еще в годы войны, однако всерьез ее стали начали лишь во второй половине пятидесятых годов. По традиции в СССР был объявлен конкурс на новую винтовку, одним из участников которого стал ижевский конструктор Е. Ф. Драгунов. В 1958 году он выставил на испытания опытную самозарядную снайперскую винтовку ССВ-58, которая после нескольких лет испытаний и доработки в 1961 году была принята на вооружение Советской Армии под обозначением 7.62мм снайперская винтовка Драгунова СВД.
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