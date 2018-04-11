«Адмирал Кузнецов» сочли убогим

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» привязанным к берегу убожеством. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

«Противолодочные крейсеры проекта 1123 никакого отношения к авианосцам не имеют. Корабли проектов 1143.1–1143.4 с точки зрения авианосного флота весьма убоги. Даже "Адмирал Кузнецов" (проекта 1143.5 — прим. «Ленты.ру») не имеет катапульты, а без нее мы не можем использовать самолеты РЛД (радиолокационного дозора — прим. «Ленты.ру»). Это означает, что возможности его и так мизерной авиагруппы при решении главной задачи — обеспечении боевой устойчивости сил флота в море — снижаются в разы. Корабль опять привязан к берегу», — полагает Сивков.

По мнению эксперта, первым полноценным советским авианосцем следует считать трофейный немецкий Graf Zeppelin, спущенный на воду в 1938 году, залегший на грунт в 1945-м, тогда же поднятый и перешедший к Советскому Союзу, который разбомбил корабль в 1947-м. Сивков отмечает, что уничтожение трофейного авианосца, «скорее всего, следует считать серьезным просчетом тогдашнего руководства ВМФ, отбросившего нашу страну почти на полвека назад».

В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты.