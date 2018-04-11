Умные пули и жидкие бронежилеты. Чем снарядят «солдат будущего»

Пройдет каких‐то 10‐15 лет и боевое снаряжение солдат, по мнению военных экспертов, станет совершенно иным. На вооружении появятся бронежилеты повышенной прочности, умные пули и шлемы, которые сейчас используются только в компьютерных играх. Ожидается, что к 2030‐м годам оснащение вооруженных сил ведущих государств мира ждут серьезные изменения.

Начинка из датчиков

В первую очередь речь идет о внедрении в боевое снаряжение современной микроэлектроники. Уже сейчас бойцы могут использовать специальные биодатчики, собирающие информацию о самочувствии и повреждениях солдата. Такие устройства способны самостоятельно определять, нужна ли эвакуация или медицинская помощь. Другие гаджеты помогают координировать действия подразделений. Но настоящий прорыв в этой области еще впереди.

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В армии Соединенных Штатов большое внимание уделяется средствам наблюдения и ведения боя в условиях темноты. Экспертам известны панорамные приборы ночного видения

GPNVG-18 стоимостью в 40 тысяч долларов каждый.

Теперь американские разработчики занимаются очками дополненной реальности HUD 3.0 — своеобразного сканера, совмещенного с портативным компьютером. Данные прибора выводятся прямо на небольшой дисплей перед глазами человека. Однако до поступления в войска готовых устройств еще далеко.

Российский «Ратник» 3.0 Осознали необходимость современного оборудования в экипировке солдат и в Сухопутных войсках России. Командиры в недалеком будущем смогут не только использовать защищенные каналы радиосвязи для передачи приказаний и получения донесений, но и следить за боем в режиме реального времени.

Такую возможность дает новое поколение комплекта боевой экипировки «Ратник», оснащенного средствами обнаружения, различными датчиками и другими приборами для ведения разведки. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, к третьей версии «Ратника» будут подключаться микророботы и беспилотные летательные аппараты для повышения информированности мотострелковых подразделений об обстановке на поле боя.

Некоторые разработки для нового комплекта уже проходят испытания. Речь идет о малоразмерных летательных аппаратах и наземных автоматических разведчиках, созданных российскими учеными по заданию и в сотрудничестве с военными.

Большую роль в экипировке будут играть специальные электронные очки, позволяющие вести огонь по противнику

из-за укрытий и углов, не подвергая опасности стрелка. Комплексы на основе таких средств наблюдения будут использоваться для максимально точного и быстрого поражения целей с низкими затратами боеприпасов.

По мнению экспертов, средства коммуникации будут объединены в единую систему, передающую важную информацию на электронные очки не только командиров, но и каждого бойца. Раньше подобное представлялось фантастикой, но сейчас является уже необходимостью.

Если взять ту же мини-карту, проекция которой будет выводиться прямо на электронные очки каждого бойца, этот способ

по-прежнему

остается одним из самых удобных для получения оперативной информации о состоянии подразделений. При этом от портативных компьютеров в будущем могут отказаться вообще: проекция гораздо нагляднее, удобнее, и такая информация гораздо быстрее «читается» бойцами

Военная наука должна решить и еще один очень важный вопрос: как не перегрузить солдата информацией и сохранить его боеспособность, используя пригодный для принятия быстрых решений интерфейс.

К такому направлению процесс разработки придет неизбежно, но случится это не раньше, чем такие технологии станут массовыми в гражданском секторе. То есть будут радикально решены вопросы эргономики, веса, энергопотребления и многие другие вопросы, решение которых критически важно для стабильной работы электронных систем

Очень важна также разработка надежных защищенных каналов связи со вспомогательными устройствами — наземными и воздушными боевыми роботами и наблюдателями. По словам экспертов, до появления их на поле боя осталось не более 10–15 лет.

Пуля уже не дура

Военная наука приступила к созданию перспективных боеприпасов недалекого будущего, которые существенно упростят выполнение боевой задачи. Речь идет о корректируемых поражающих средствах — пулях или снарядах, способных попадать в цель за пределами возможностей человеческого зрения.

Такие пули могли бы напоминать крылатую ракету в миниатюре, самостоятельно наводящуюся по лазерному лучу, но производить такие устройства в больших количествах чрезвычайно сложно и дорого, особенно если пытаться добиться их высокой надежности.

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Речь идет скорее о некоем подобии бронебойного подкалиберного танкового снаряда, который сбрасывает защитную оболочку, покидая ствол. После этого включается

мини-ускоритель

и устройство наведения на цель. Такие боеприпасы могут упростить работу снайперов. Наводить умные пули будут специально обученные корректировщики при помощи лазерного луча, но эксперты полагают, что через 15–20 лет роль человека будет сведена лишь к доставке снайперского комплекса к нужному месту и осуществлению выстрела.

Жидкая защита

По мнению ученых, параллельно с разработкой перспективного вооружения будет идти и совершенствование средств защиты. На смену популярному кевлару придут «жидкие» бронежилеты, наполненные специальными наночастицами. Этот материал обеспечит повышенную вязкость при поражении осколками и пулями, а также вполовину снизит вес.

Эксперты считают, что недалек час и появления самовосстанавливающихся бронежилетов из нанотрубок специальных сплавов на основе соли вольфрама и сероводородной кислоты. В сравнении с кевларовыми их надежность вырастет в шесть раз, а вес снизится впятеро.