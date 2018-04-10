Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ

ВМС Франции заявили об агрессивном маневре российских самолетов Су-24 и Су-30 рядом с французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, передает «Лента.ру»

В ВМС Франции сообщили, что российские самолеты подошли к кораблю, при этом Cу-30 был вооружен. Французские военные назвали маневр недружественным и опасным.

Фрегат Aquitaine осуществляет охрану американского эсминца Donald Cook. Эсминец, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус