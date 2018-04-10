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Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ
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Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВМС Франции заявили об агрессивном маневре российских самолетов Су-24 и Су-30 рядом с французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, передает «Лента.ру».
В ВМС Франции сообщили, что российские самолеты подошли к кораблю, при этом Cу-30 был вооружен. Французские военные назвали маневр недружественным и опасным.
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Фрегат Aquitaine осуществляет охрану американского эсминца Donald Cook. Эсминец, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус.
Предполагается, что эсминец отправился в Сирию после заявления Дональда Трампа, в котором он пообещал принять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
 Ещё 3 источника 
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