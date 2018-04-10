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США отправляют ударную группу к берегам Сирии
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Появились сведения об отправке ударной группы ВМС США к берегам Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Reuters
В Сети появились неподтвержденные данные о том, что к эсминцу «Дональд Кук» у берегов Сирии якобы присоединится одна из авианосных ударных групп ВМС США, в которую входит в том числе авианосец «Гарри Трумэн», крейсер «Хью Сити» и еще несколько боевых кораблей.
Как утверждается в Twitter Strategic News, в ударную группу якобы входят авианосец «Гарри Трумен» с авиационным крылом, ракетный крейсер «Хью Сити», шесть эсминцев класса Arleigh Burke и фрегат «Оливер Хазард Перри».
В понедельник иранский журналист Бабак Тагвай предупредил о вероятной атаке Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук».
В Белом доме не исключают военной атаки по Сирии. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, а постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
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