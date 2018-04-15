США и Япония не согласны с поэтапным разоружением КНДР

СМИ: Япония и США не согласятся на предложение КНДР по поэтапной денуклеаризации

Вместо этого стороны будут требовать от КНДР полного, поддающегося контролю и необратимого сворачивания ядерной программы. Для этого, по мнению США и Японии, Пхеньяну в первую очередь следует остановить работу своих атомных объектов и допустить к себе инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) без каких-либо предварительных условий.

Как отмечает Kyodo, на встрече стороны могут выработать дорожную карту денуклеаризации. Также Абэ должен подтвердить Трампу, что Япония готова выделить часть средств МАГАТЭ для проведения инспекции в КНДР.

Вместе с тем лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Китай в конце марта заявил председателю КНР Си Цзиньпину о возможности подготовить план денуклеаризации, однако, по мнению КНДР, она должна проходить в несколько этапов. Япония считает, что такой подход приведет к своего рода шантажу со стороны КНДР, которая захочет выторговать для себя наиболее выгодные условия на переговорах. Речь, в частности, идет о предварительном снятии санкций и предоставлении экономической помощи в обмен на гарантию прекратить ядерную программу.

Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. Как ожидается, тема КНДР станет одной из центральных на его переговорах с Трампом в свете его возможного саммита с Ким Чен Ыном.