Ещё
США и Япония не согласны с поэтапным разоружением КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Япония и США не согласятся на предложение КНДР по поэтапной денуклеаризации 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи намерены утвердить стратегию ведения переговоров с КНДР, которая подразумевает отказ от предложения Пхеньяна по проведению поэтапной и согласованной по времени денуклеаризации. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Вместо этого стороны будут требовать от КНДР полного, поддающегося контролю и необратимого сворачивания ядерной программы. Для этого, по мнению США и Японии, Пхеньяну в первую очередь следует остановить работу своих атомных объектов и допустить к себе инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) без каких-либо предварительных условий.
Как отмечает Kyodo, на встрече стороны могут выработать дорожную карту денуклеаризации. Также Абэ должен подтвердить Трампу, что Япония готова выделить часть средств МАГАТЭ для проведения инспекции в КНДР.
Вместе с тем лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Китай в конце марта заявил председателю КНР Си Цзиньпину о возможности подготовить план денуклеаризации, однако, по мнению КНДР, она должна проходить в несколько этапов. Япония считает, что такой подход приведет к своего рода шантажу со стороны КНДР, которая захочет выторговать для себя наиболее выгодные условия на переговорах. Речь, в частности, идет о предварительном снятии санкций и предоставлении экономической помощи в обмен на гарантию прекратить ядерную программу.
Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. Как ожидается, тема КНДР станет одной из центральных на его переговорах с Трампом в свете его возможного саммита с Ким Чен Ыном.
ТАСС: последние новости
Система ПВО Сирии смогла перехватить около 70% американских и европейских крылатых ракет Ремонт "Адмирала Кузнецова" завершат в 2020 году Путин: испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии266
США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии140
Асад сделал заявление после удара США738
«Мне срочно нужен мужчина»71
В США усомнились в законности удара по Сирии204
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение