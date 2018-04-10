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Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
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Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане 

Рамблер 1 час назад
Министерство обороны РФ показало видео учений в Таджикистане. Российские военнослужащие действовали на горном полигоне Ляур, который находится в 40 км от Душанбе. В задачу военных входило уничтожение условной бандитской группы. Действия военнослужащих 201-й российской военной базы в Республике Таджикистан поддерживали ударные вертолёты Ми-24 и системы залпового огня «Град». Всего в учениях по уничтожению группы условных террористов приняли участие более 500 военных, задействовано было 300 единиц техники.
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