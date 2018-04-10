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Видео: Как антидроновое ружье в реальности сажает беспилотники
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Видео: Как антидроновое ружье в реальности сажает беспилотники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Журналисты канала WarGonzo протестировали новейшую разработку ижевских оружейников — антидроновое ружье Rex-1. Видео с результатами исследования выложено в интернет.
Отметим, что радиоэлектронное нелетальное оружие нового поколения REX-1 впервые было продемонстрировано широкой публике на военно-техническом форуме «Армия-2017».
Грозное оружие изготовлено на основе пружинно-поршневой многозарядной винтовки для развлекательной стрельбы МР-514К. Оно получило сошки для упора, коллиматорный прицел EOTech, лазерный целеуказатель и два блока подавления радиосигналов. Именно они способны заглушить в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.
Более того, антидроновое ружье способно на расстоянии до километра блокировать сигналы мобильных сетей различного стандарта, а с помощью стробоскопа — ослеплять водителей автомашин.
На кадрах теста видно, что оружие для борьбы с беспилотниками исправно действует в любую погоду — снег и мороз. Применять ружье может даже неподготовленный специалист — ружье наводится на цель, посылается сигнал, который подавляет канал управления и беспилотник сажается в нужном месте.
Кстати
Недавно на территории Международного противоминного центра в Нахабино прошли учения саперов, вооруженных электроманитными ружьями «Ступор». На практических занятиях была смоделирована условная атака беспилотников на подразделение военных инженеров. В итоге группа прикрытия с помощью электромагнитных ружей прикрытия принудительно посадила один дрон, а второй отправила на точку взлета для того, чтобы обнаружить оператора.
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