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Авиаудару по Сирии нашли объяснение
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Израильский генерал объяснил удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе «Тифор» в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.
В интервью газете «Маарив» генерал заявил, что у него нет сомнений в связи «между этой атакой и использованием отравляющих веществ в городе Дума». Он добавил также, что Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в этом районе, передает ТАСС.
«Два месяца назад (10 февраля) авиабаза Т-4 между Хомсом и Пальмирой уже подвергалась ракетной атаке», — напомнил Бен-Элияху.
На этой авиабазе находится иранский пункт управления беспилотниками.
Генерал также заметил, что такой удар по сирийской авиабазе способны были нанести только США и Израиль, однако у Вашингтона «не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки». Кроме того, считает Бен-Элияху, у Пентагона было слишком мало времени для подготовки к такому нападению.
В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.
Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили, что они не причастны к инциденту.
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