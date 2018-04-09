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Юным жителям Выхина-Жулебина рассказали про историю танка Т-34
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Юным жителям Выхина-Жулебина рассказали про историю танка Т-34 

Управа района Выхино-Жулебино 57 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ребята, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино», побывали в Музее боевой славы школы № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова на экскурсии «История танка Т-34».
«Ребята ознакомились с историей создания музея, соприкоснулись с редкими экспонатами, которые подарили семьи участников Великой Отечественной войны, узнали о бытовых условиях советских воинов и солдат армии противника. Центральной темой экскурсии стала тема истории создания танка Т-34. Школьники узнали, что в ходе Великой Отечественной войны, наряду с увеличением количества выпускаемых танков, решалась задача по усовершенствованию их конструкции и упрощению технологии изготовления», — говорится на сайте учреждения.
В завершение ребята собрали из конструктора военную технику, причем авторы самых лучших работ забрали домой собранные ими экспонаты. (вт)
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