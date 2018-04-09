Сражение под Прохоровкой: крупнейшая «танковая дуэль» в истории

Сражение под небольшой станцией Прохоровка в годы Великой Отечественной войны стало примером грандиозного танкового сражения за всю историю войны. Битва под Прохоровкой стала олицетворением мужества и героизма советских танкистов. Но итоги этой битвы до сих пор вызывают горячие споры. Под сомнение поставлены количество техники и масштаб операции, которые по версии отдельных историков были преувеличены советской пропагандой.

Реванш за проигрыш в Сталинграде

Сражение около станции Прохоровка в Белгородской области стало крупнейшим сражением Курской оборонительной операции, которое вошло в историю под названием Курская дуга. Немцы планировали здесь провести одну из главнейших операций своего плана «Цитадель», взяв в кольцо советскую группу армий.

Бой начался 10 июля

В штабных документах есть свидетельства о первом бое, который произошел 10 июля около Прохоровки. Этот бой провели не танки, а стрелковые части 69-ой армии, которые измотав противника, сами понесли большие потери и были заменены девятой воздушно-десантной дивизией. Благодаря десантникам, 11 июля, фашисты были остановлены около окраины станции. Они заняли все выгодные рубежи в районе станции: развернули артиллерию. Природные укрепления — овраги и балки — надежно скрывали немецких солдат и технику.

Прохоровское поле, изрезанное балками и оврагами

Советские части 5-ой гвардейской танковой армии находились в заведомо сложном положении: ударная группа танков разместилась между балками юго-западнее Прохоровки и была лишена возможности развернуть во всю ширь танковую группу. Советские танки были вынуждены продвигаться на небольшом участке, ограниченном с одной стороны железной дорогой, а с другой поймой реки Псел (это левый приток Днепра). Немецкие танкисты имели гораздо больший оперативный простор.

Незаметная немецкая перегруппировка

Несмотря на то, что официальной датой начала битвы считается 12 июля — бои продолжались до 15 июля — кульминацией битвы считается 12 июля.

12 июля огромное количество немецких и советских танков столкнулось на узком участке фронта, шириной всего 11-12 километров.

Танковые части «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», дивизия «Рейх» и другие смогли накануне решающего сражения провести перегруппировку своих сил. Советское командование об этом не знало. В направлении Прохоровки воевала только одна немецкая дивизия — «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».

Наступление несколько раз откладывали

Время наступления советских частей несколько раз переносилось. Наконец, в 8.30 утра части пошли в бой. Однако авиация не смогла обеспечить прикрытие и стала действовать в районе боевых действий только к 13.00, в небе появлялись по 2-10 истребителей.

Советское наступление шло танковыми волнами, причем атаки были лобовыми в отличие от немецких командиров, которых приучали к рачительному использованию живой силы и техники. Такие волны появились потому, что из-за небольших проходов по минным полям, большое количество танков не могли ввести сразу в бой. Танки проходили вереницей, одним за другим, что сдерживало атаку первой волны. Немцы видели все эти приготовления и смогли эффективно выстроить огонь своей артиллерии.

Соотношение танков

На вооружении Красной Армии не было ни одного танка-аналога, способного противостоять 56-ти тонному тяжелому танку «Тигр».

Средние танки Т-34 выпуска 1942 года, Т-70, лендлизовские танки «Черчилль» и самоходки противостояли немецким тяжелым «Тиграм», средним танкам Т-IV, штурмовым и противотанковым самоходкам.

Советские танкисты сидели в узких и тесных кабинках, а немцы вполне благоустроенно устроились в танках, оснащенных радио, новейшими приборами наблюдения.

Не только танки принимали участие в этом сражении. Историки настаивают на термине бронетанковые силы, куда входят также машины на колесном или гусеничном ходу, мотоциклы.

Количество танков, участвующих в битве с обеих сторон точно не известно. В разных источниках есть информация от 1110 до 1500 танков и самоходок.

На горящем танке

Советский танк Т-34 под командованием Петра Скрипника был подбит. Экипаж, вытащив своего командира, укрылся в воронке. Танк горел. Немцы заметили его. Один из танков двинулся в сторону советских танкистов, чтобы раздавить их гусеницами. Тогда механик, чтобы спасти своих товарищей, рванулся из спасительного окопа. Он добежал до своей горящей машины, и направил ее на немецкий «Тигр». Оба танка взорвались.

Специальная комиссия для Ротмистрова

По окончании битвы под Прохоровкой Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин приказал создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств поражения. К августу 1943 года комиссия завершила свою работу и представила большой доклад. Над командующим пятой танковой армией Павлом Ротмистровым готовились провести показательный суд и расстрелять. Но заступничество со стороны Василевского сохранило ему жизнь. Позднее в своих воспоминаниях Ротмистров признавал, что свою задачу его армия не выполнила.

Количество потерь советских солдат, как утверждают некоторые немецкие историки, по сравнению с противником равняется примерно 5:1, некоторые историки настаивают на другой пропорции — 6:1. Количество немецких подбитых танков, утверждают немцы, не превышает 25 единиц, советских — 170-180 машин. Советские военные говорили о 350 подбитых танках противника.

Здесь до сих пор находят останки воинов и боеприпасов, а легендарные мировые группы слагают об этом сражении песни.

Павел Ротмистров благополучно дожил свой век в Москве . В 70-х годах он стал почетным жителем станции Прохоровка.

Когда мир узнал о «танковой дуэли»

Впервые о танковой дуэли написал в конце 50-х годах в своей книге Иван Маркин. Он назвал сражение под Прохоровкой крупнейшим танковым сражением XX века. В это время, когда вышла в свет эта книга, страну возглавлял Никита Хрущев. В годы войны он был членом Военного Совета на южном участке Курской дуги.