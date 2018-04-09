F-16 против МиГ-35: какой самолет купят индийские ВВС?

Скоро Индия начнет долгожданный процесс массовых закупок истребителей для своих ВВС, о чем сообщают местные средства массовой информации.

На прошлой неделе индийское издание «Файненшиал Экспресс» (Financial Express) сообщило, что Министерство обороны отдало ВВС Индии приказ опубликовать запрос на получение информации в целях закупки 100 истребителей. Сделать это они должны до 11 апреля, когда начнется военно-промышленная выставка «Дефэкспо». Зарубежные фирмы из оборонной отрасли с нетерпением ждут начала заявочного процесса, поскольку сумма контракта может составить около 15 миллиардов долларов.

Ожидается, что в заявке пойдет речь об одномоторном самолете для индийских ВВС. Исходя из этого, компания «СААБ» (Saab) рекламирует свою машину «Грипен-Е» (Gripen), а «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) нахваливает F-16. Эти компании не ожидали, что заявка появится столь скоро. В феврале руководитель азиатско-тихоокеанского отделения «СААБ» Дин Розенфильд (Dean Rosenfield) рассказал агентству «Рейтер» (Reuters): «Надеюсь, мы получим заявку в этом году. Но скорее всего, она будет в 2019-м. На самом деле, все зависит от заказчика и от его выбора».

«СААБ» и «Локхид Мартин» должны быть довольны тем, что заявка появилась уже сейчас, если предположить, что ВВС Индии успеют подготовить ее к 11 апреля. Но содержанием заявки они будут довольны намного меньше, поскольку «Файненшиал Экспресс» сообщает, что конкуренция будет более серьезной, чем они ожидают. Один неназванный источник сообщил корреспонденту этой газеты, что в заявке на предоставление информации не будет указано, какой самолет нужен Индии: одномоторный или двухмоторный. Хотя ранее индийское руководство заявляло, что его интересуют только одномоторные истребители, этот шаг нельзя назвать совершенно неожиданным. В начале года один источник из правительства рассказал изданию «Таймс оф Индиа», что «в первоначальном плане присутствовали ненужные ограничения, поскольку там указывался лишь одномоторный истребитель, из-за чего конкурентов могло быть только два (американский F-16 и шведский „Грипен"). Сейчас цель заключается в том, чтобы увеличить количество претендентов и избежать впоследствии ненужных обвинений“.

Беседовавший с „Файненшиал Экспресс“ источник отметил: „Все типы истребителей, которые участвовали в тендере 2007 года на закупку средних многоцелевых самолетов, снова могут быть рассмотрены“. Тогда Индия серьезно изучала шесть самолетов: F-16, JAS 39 „Грипен“, евроистребитель „Тайфун“, F/A-18E/F „Суперхорнет“ компании „Боинг“ , МиГ-35 КБ Микояна и „Рафаль“ (Rafale) фирмы „Дассо“ (Dassault). Постепенно список сократили до „Тайфуна“ и „Рафаля“, и в итоге в конце 2012 года предпочтение было отдано второму самолету, в основном по ценовым соображениям. Но это еще не был конец процесса, начатого в 2005 году. В 2015 году Дели решил не покупать 126 истребителей, как это было предусмотрено контрактом, и остановился на 36 самолетах „Рафаль“.

Таким образом, когда появится запрос на получение информации в целях закупки истребителей для ВВС, это станет лишь началом очень длительного процесса. Бывший заместитель начальника штаба ВВС Нирдош Тьяги (Nirdosh Tyagi) подробнее рассказал об этом. „В процедуре военных закупок от 2016 года четко указано, что запрос на получение информации не является обязательством о покупке. Запрос на получение информации не является каким-то строгим и обязывающим документом, в отличие от заявки на закупку“.

На сей раз все может произойти намного быстрее, поскольку Индия отчаянно нуждается в усилении своей воздушной мощи. Военные говорят, что в идеале стране нужно 42 эскадрильи, дабы справиться с угрозами со стороны Китая Пакистана . В каждой эскадрилье от 18 до 20 самолетов.

В настоящее время в индийских ВВС 32 эскадрильи. К 2022 году 10 эскадрилий устаревших российских самолетов должны быть выведены из боевого состава, и по некоторым оценкам, к 2027 году в ВВС останется всего 19 эскадрилий. В худшем варианте их количество может сократиться до 16, то есть, к 2032 году у Индии останется примерно 300 самолетов. В отличие от Индии, в ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая примерно 1 700 боевых самолетов, включая бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Насколько плохо все может сложиться для Индии, зависит от целого ряда факторов, в том числе, от того, сколько у нее появится отечественных легких самолетов „Теджас“ (и как скоро это произойдет). Индия может увеличить количество самолетов, которые она получит в рамках нового контракта на закупку истребителей, если разрешит компании-победителю строить больше машин за рубежом. Согласно первоначальным условиям контракта на средний многоцелевой боевой самолет, производитель должен поставить 18 машин в полной готовности к эксплуатации, а 108 машин планировалось построить в Индии. Похожие условия могут быть включены и в новый контракт на закупку истребителей, и „СААБ“ с „Локхид Мартин“ уже выбрали индийские фирмы для партнерства на случай своей победы в конкурсе. Но если ситуация в сфере национальной безопасности серьезно ухудшится, Дели может решить, что ему лучше приобрести больше готовых к полетам самолетов.

Стоит отметить, что количество — это не единственная проблема для индийских ВВС. Второй вопрос — качество, особенно если вести речь о Китае. Пекин уже начинает принимать на вооружение самолеты пятого поколения, в то время как Индия только думает о покупке менее современных машин. Появились сообщения о том, что Индия запросила секретную информацию об истребителях пятого поколения F-35 компании „Локхид“, но скорее всего, они не соответствуют действительности. Стоимость F-35 превышает указанный Министерством обороны закупочный бюджет.