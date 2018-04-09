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Растущая мощь России обеспокоила НАТО
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В НАТО обеспокоены модернизацией российского ядерного оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Virginia Mayo
Россия модернизирует ядерное оружие, поэтому НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).
Как отметил председатель StratCom Джон Хайтен во время приема Столтенберга, это был первый визит главы НАТО в штаб командования за последние 54 года.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул "важность StratCom для безопасности всех стран НАТО". Также Столтенберг заявил о "растущей проблеме распространения ядерного оружия".
"После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным", — сказал он.
Кроме того, генсек НАТО рассказал о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.
"Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников", — заключил Столтенберг.
В послании Федеральному собранию первого марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместно с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".
Позже Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.
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