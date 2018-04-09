Растущая мощь России обеспокоила НАТО

В НАТО обеспокоены модернизацией российского ядерного оружия

Как отметил председатель StratCom Джон Хайтен во время приема Столтенберга, это был первый визит главы НАТО в штаб командования за последние 54 года.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул "важность StratCom для безопасности всех стран НАТО". Также Столтенберг заявил о "растущей проблеме распространения ядерного оружия".

"После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным", — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО рассказал о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.

"Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников", — заключил Столтенберг.

В послании Федеральному собранию первого марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместно с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".

Позже Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.