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Пять полков С-400 обеспечивают оборону Москвы
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Пять полков С-400 обеспечивают оборону Москвы 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Пять полков, укомплектованных системами ПВО С-400, обеспечивают сегодня противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района, заявил журналистам в воскресенье главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Решение задач по ПВО Москвы и центрального промышленного района страны в ВКС возложено на объединение ПВО-ПРО особого назначения… В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района", — сказал он.
Суровикин добавил, что сами С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С".
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
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