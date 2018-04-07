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КНДР подозревают в испытании нового ядерного реактора
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В США заявили, что КНДР могла испытать экспериментальный ядерный реактор в Йонбене 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © 2nd Lt. William Collette/U.S. Air Force via AP
КНДР продолжает развивать инфраструктуру в районе ядерного центра Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто, что может свидетельствовать о проведении там испытаний самой установки. Об это говорится в опубликованном в пятницу сообщении американского Института науки и международной безопасности, который проанализировал спутниковые снимки, сделанные в этом районе 30 марта.
"Спустя несколько лет Северная Корея могла начать предпусковые испытания своего экспериментального легководного реактора в Йонбене. Данные спутниковых снимков показывают, что в прошлом месяце строительные работы продолжились в непосредственной близости от реактора, а также в месте, где вероятно располагается насосная станция для второго контура охлаждения", — говорится в сообщении.
На опубликованных изображениях видно, что здание, предположительно выполняющее функции насосной станции, расположено недалеко от реки. Отличительный цвет воды у берега, по мнению специалистов института, свидетельствует о перекачке или сбросе жидкости. "Это может означать, что реактор уже работает, либо проводятся испытания системы охлаждения", — отмечают эксперты. Также они предполагают, что там ведутся работы по удлинению системы трубопровода.
В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.
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