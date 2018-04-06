На Украине создали уродливый «танк-мутант»

Украина похвасталась непонятной машиной на базе БМПТ-72 и Т-72-120.

На Украине показали «танк-мутант», который гордо назвали «Черным орлом», хотя на деле это всего лишь невероятный коктейль из недоработок двадцатилетней давности. Видео в своем YouTube-канале опубликовал госконцерн «Укроборонпром»

Его собрали в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова, совместив корпус тяжелой боевой машины пехоты БМПТ-72 с башней танка Т-72-120, который создавался под стандарты НАТО

При этом по сравнению с обычным Т-72 ходовую часть удлинили на один каток, чтобы увеличить внутренний объем машины. При этом абсолютно не понятен такой симбиоз, ведь корпус и башня просто не могут работать совместно из-за строения машины.