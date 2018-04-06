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На Украине создали уродливый «танк-мутант»
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На Украине создали уродливый «танк-мутант» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украина похвасталась непонятной машиной на базе БМПТ-72 и Т-72-120.
На Украине показали «танк-мутант», который гордо назвали «Черным орлом», хотя на деле это всего лишь невероятный коктейль из недоработок двадцатилетней давности. Видео в своем YouTube-канале опубликовал госконцерн «Укроборонпром».
Его собрали в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова, совместив корпус тяжелой боевой машины пехоты БМПТ-72 с башней танка Т-72-120, который создавался под стандарты НАТО.
При этом по сравнению с обычным Т-72 ходовую часть удлинили на один каток, чтобы увеличить внутренний объем машины. При этом абсолютно не понятен такой симбиоз, ведь корпус и башня просто не могут работать совместно из-за строения машины.
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