Как советский командир остановил немецкие танки без единого выстрела

Великий русский полководец Александр Суворов завещал своим потомкам воевать не числом, а умением. Легендарный военачальник знал, что говорил. Впоследствии во время боевых действий русские воины не раз доказывали, что можно победить врага не только, превосходящего числом, но даже, не имея для этого необходимого вооружения. Ярким тому подтверждением стала история, произошедшая в 1941 году неподалеку от Кривого Рога

Трудное задание

В начале войны советская армия, как известно, воевала в крайне сложных условиях полной неразберихи, хаотичного отступления и недостатка в боеприпасах. Тем не менее, мужество и находчивость красных командиров, которые даже в данных сложных условиях старались выполнить задание командования, достойна восхищения. Во время боевых действий на Украине в районе Кривого Рога в обороне советских войск неожиданно образовался серьезный пробел. Немцы об этом знали и планировали направить в прорыв танковую роту, состоящую из опытных бойцов, отлично себя зарекомендовавших во время боевых действий в Европе. Чтобы этого не допустить в предполагаемое место наступления немцев была переброшена стрелковая рота. Правда, из необходимого для борьбы с танками вооружения солдатам выделили лишь большое количество противотанковых гранат РПГ-40, которые были аккуратно выгружены из подъехавшей к передовой полуторки. Приказ командования оказался стандартным: врага не пропустить, держаться до последней капли крови. При этом представитель штаба пообещал, что танков врага будет много и с сочувствием посмотрел на бойцов, которые должны были ценой собственной жизни удержать опасный участок фронта.

Находчивый командир

Поскольку наступление врага ожидалось лишь через сутки, командир роты огляделся вокруг, прикидывая каким образом можно облегчить бойцам задачу по остановке прорыва немецких танков. Его взгляд сразу привлекла гора никельшлака, оставшаяся от расположенного поблизости, к тому времени уже эвакуированного, металлургического комбината. По приказу командира роты солдаты собрали валявшиеся на территории брошенного предприятия многочисленные холщевые мешки, наполнив их никельшлаком. Необычный груз перетащили к основательно разбитой дороге, по которой должны были наступать немецкие танки. Затем в течение суток, бойцы, буквально валясь с ног от усталости, равномерно рассыпали шлак на участке дороги протяженностью два километра. Причем в тех местах, где трасса поднималась в горку, шлак сыпали особенно щедро. Оценить военную хитрость своего командира солдаты смогли лишь рано утром.

Несостоявшийся бой Едва поднялось солнце, как по рядам окопавшихся воинов, прижимавших к груди связки гранат в ожидании практически неминуемой смерти, пронесся шепот: «Танки!» Однако бой, которого обреченно ждали бойцы роты, не состоялся. Едва немецкие танки достигли «облагороженной» для них советскими бойцами дороги, как третий по счету танк потерял гусеницу. Спустя некоторое время такая же неприятность постигла несколько других машин. Образовалась пробка. При этом немецкая пехота двигаться вперед без прикрытия танков побоялась. Коллизия с гусеницами объяснялась просто. Оказалось, что командир роты красноармейцев до призыва на фронт работал технологом по холодной обработке металлов. Он отлично знал, что никельшлаки, являющиеся естественными отходами при производстве высоколегированной стали являются отличными абразивами. Не удивительно, что они моментально приводили гусеницы танка в негодность, уничтожая их привод. Не имея возможности двигаться дальше, немцы отступили. Командир роты, радостный, что его военная хитрость сработала, послал одного из бойцов доложить командованию об успешно выполненном боевом задании. Обратно солдат вернулся с благодарностью командования всем бойцам роты и ее командиру персонально. Кроме того, был получен приказ незамедлительно отступить с занимаемого участка фронта. Боевая задача была решена, а противостоять дальнейшему наступлению немцев должна была артиллерия фронта.