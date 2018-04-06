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Американский танк восстановят ко Дню Победы
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Поднятый из Баренцева моря американский танк восстановят к Дню Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Сергей Федюнин
Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк "Шерман", поднятый с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон", танк примет участие в торжествах в честь Дня Победы в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.
Американцы поставляли в СССР танки "Шерман" с 1942 года. В общей сложности за годы войны в Советский Союз было отправлено 4,06 тысячи танков разных модификаций, до военной приемки дошло 3,66 тысячи из них.
В марте 1945 года союзнический транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Морской конвой, сопровождавший корабль, взял на борт экипаж судна, а весь груз — самолеты, паровоз, танки и другая техника — ушли на дно вместе с сухогрузом.
"Уже в ближайшее время танк планируется доставить на Дальний Восток из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76. Специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае восстановят его. После чего "Шерман" примет участие в торжествах в честь Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолета "Аэрокобра", найденного в Щук-озере, а также три танка "Шерман" и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта "Томас Дональдсон".
Один из поднятых "Шерманов" отреставрируют и представят публике в День Победы в Санкт-Петербурге.
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