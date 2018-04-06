В США намерены разработать новую систему по защите от биологического и химического оружия

Управление по химической и биологической защите Пентагона планирует создать систему тактического обезвреживания для нейтрализации или ослабления действия опасных биологических и химических материалов, которые могут «содержаться в боеприпасах и транспортных контейнерах».

Система станет «новым направлением» в сфере ядерного, радиологического, химического и биологического противодействия.

«Семейство систем тактического обезвреживания (TacDS FoS) предоставит комплекс возможностей, позволяющих — в том числе и в небезопасных условиях — обезвреживать или нейтрализовывать небольшие объёмы опасных химических/биологических материалов, содержащиеся в боеприпасах и грузовых контейнерах (то есть отсрочивать, прерывать и/или ослаблять действие таких веществ или же уничтожать их)», — говорится в описании будущего тендера.

Управление направило запрос представителям отрасли, чтобы получить информацию о существующих возможностях по разработке такой системы.

Планируется создание двух версий: ручной и для транспортировки на автомобиле.

Согласно документу, угроза химического, радиологического, биологического и ядерного оружия исходит от «государственных и негосударственных объектов».

При этом предполагается, что эта угроза возрастёт в ближайшие десять лет «в результате расширения разнообразия, сложности, эффективности и смертоносности» данных материалов, которые могут распространяться традиционными и нетрадиционными способами.