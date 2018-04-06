Ещё
В США намерены разработать новую систему по защите от биологического и химического оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США намерены разработать новую систему по защите от биологического и химического оружия 

RT на русском 37 минут назад
Управление по химической и биологической защите Пентагона планирует создать систему тактического обезвреживания для нейтрализации или ослабления действия опасных биологических и химических материалов, которые могут «содержаться в боеприпасах и транспортных контейнерах».
Система станет «новым направлением» в сфере ядерного, радиологического, химического и биологического противодействия.
«Семейство систем тактического обезвреживания (TacDS FoS) предоставит комплекс возможностей, позволяющих — в том числе и в небезопасных условиях — обезвреживать или нейтрализовывать небольшие объёмы опасных химических/биологических материалов, содержащиеся в боеприпасах и грузовых контейнерах (то есть отсрочивать, прерывать и/или ослаблять действие таких веществ или же уничтожать их)», — говорится в описании будущего тендера.
Управление направило запрос представителям отрасли, чтобы получить информацию о существующих возможностях по разработке такой системы.
Планируется создание двух версий: ручной и для транспортировки на автомобиле.
Согласно документу, угроза химического, радиологического, биологического и ядерного оружия исходит от «государственных и негосударственных объектов».
При этом предполагается, что эта угроза возрастёт в ближайшие десять лет «в результате расширения разнообразия, сложности, эффективности и смертоносности» данных материалов, которые могут распространяться традиционными и нетрадиционными способами.
RT на русском: последние новости
В Минобороны рассказали о новой военной технике на параде Победы ОЗХО провела инспекцию в России Ракета Ariane 5 с двумя спутниками на борту стартовала с французского космодрома Куру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара191
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая44
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова45
США отказались дружить с РФ297
«Новичок» оказался родом из-под Саратова132
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение