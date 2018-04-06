Экипажи Су-24М отработали дозаправку в воздухе

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе в небе над Волгоградом

Экипажи авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области , отработали элемент совместного взаимодействия в воздухе, в том числе в ночное время. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"10 экипажей фронтовых бомбардировщиков выполнили дозаправку с самолета-топливозаправщика Ил-78 днем и ночью, одиночно и в составе пары", — сказал он.

Заправка осуществлялась на высотах до 6 тыс. м в условиях, когда самолеты находились на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера и перемещались со скоростью около 600 км/ч.