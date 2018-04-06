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Экипажи Су-24М отработали дозаправку в воздухе
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Экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе в небе над Волгоградом 

ТАСС 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Экипажи авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области, отработали элемент совместного взаимодействия в воздухе, в том числе в ночное время. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"10 экипажей фронтовых бомбардировщиков выполнили дозаправку с самолета-топливозаправщика Ил-78 днем и ночью, одиночно и в составе пары", — сказал он.
Заправка осуществлялась на высотах до 6 тыс. м в условиях, когда самолеты находились на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера и перемещались со скоростью около 600 км/ч.
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