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Почему танки не помогли белым во время Гражданской войны в России
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Почему танки не помогли белым во время Гражданской войны в России 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В Первую мировую войну Россия не имела танков. Русские инженеры разработали несколько проектов танков, но в производство они так и не пошли. По окончании Мировой войны Великобритания и Франция, обладавшие большими запасами таких машин, начали их экспорт в различные страны. Поставили около сотни штук и белогвардейским армиям в Россию.
Первые в мире танки, появившиеся на полях сражений в 1916-1917 гг., были очень медленными и с ничтожным запасом хода. Они доставлялись к месту сражения на железнодорожных платформах. Своим ходом они не могли перемещаться на большое расстояние. Поэтому в России их боевое применение было ограничено только районами, непосредственно примыкающими к железным дорогам. Танки того времени не служили самостоятельным средством оперативного прорыва. Они могли атаковать только вместе с пехотой, штурмуя укреплённые позиции противника. При этом их броня не отличалась крепостью, и они становились легкой мишенью хорошо пристрелянной полевой артиллерии, а то и крупнокалиберных пулемётов. Слабым было и их вооружение, в основном только пулемётное. Немногие модели танков несли на себе пушки. [С-BLOCK]
Белогвардейским армиям поставлялись основные на тот момент боевые танки Англии (MkV и MkA) и Франции (Renault FT-17). MkV считался тяжёлым танком. Он нёс две 57-мм пушки и 4 пулемёта либо (в другом варианте) 6 пулемётов. Экипаж состоял из 8 человек. Машина развивала скорость всего до 8 км/ч и имела запас хода 72 км. MkA был средним танком с экипажем в три человека и вооружением из трех или четырех пулемётов, развивал скорость до 13,5 км/ч и мог пройти без дозаправки больше 100 км. Renault FT-17 представлял собой лёгкий танк с экипажем из двух человек, вооружался одной пушкой или одним пулемётом, двигался с максимальной скоростью 8 км/ч и на расстояние не более 35 км.
Больше всего танков (преимущественно MkV) было поставлено в армии Юга России под командованием генерала А. И. Деникина — свыше 70 штук. В Екатеринодаре с помощью английских специалистов Деникин в 1919 году организовал первую в России школу офицеров-танкистов. 20 танков прибыли в Одессу вместе с французскими интервентами, 6 (по другим данным, 9) машин имелось в армии генерала Н. Н. Юденича под Петроградом, 4 или 5 — в войсках интервентов на севере России. 10 танков было поставлено для армии А. В. Колчака, но они прибыли уже после падения Верховного правителя и сразу попали к красным.
По указанным выше причинам использование танков в российской Гражданской войне было весьма ограниченным. Тем не менее местами танки сослужили белогвардейцам хорошую службу. Так, в июне 1919 года при штурме укреплённых позиций красных к югу от Царицына появление на поле боя 17 танков MkV и MkA сыграло, как отмечали генерал П. Н. Врангель и некоторые другие, важную роль. Если в 1918 году белые трижды безуспешно атаковали Царицын, то на этот раз город был ими взят. [С-BLOCK]
Поскольку танки не могли далеко эвакуироваться своим ходом, а Гражданская война в отличие от Первой мировой была маневренной, при отступлениях их приходилось обычно бросать. Так, уже весной 1919 года большевики захватили под Одессою у интервентов четыре танка «Рено». На их базе завод «Красный Сормовец» в Нижнем Новгороде в 1920 году начал выпуск первых отечественных танков. 31 августа 1920 года танк МС-1, представлявший собой усовершенствованный «Рено» (вооружение — пушка и пулемёт, скорость — до 17 км/ч, запас хода — 120 км), был принят на вооружение РККА. Правда, поучаствовать в боях ему так и не пришлось.
Исправные трофейные машины поступали на вооружение Красной Армии ещё в ходе Гражданской войны. Например, два из захваченных под Одессой четырёх танков воевали в составе бронедивизиона особого назначения при Совнаркоме Украинской ССР. Во время отступления белогвардейцев на юге России только в Таганроге красные захватили 19 машин, а в Новороссийске — ещё 18. Весной 1920 года в том же Екатеринодаре были организованы теперь уже советские курсы для красных командиров-танкистов. Тогда же были утверждены первые штатные расписания бронетанковых подразделений РККА. Таким образом, не только белые, но и красные применяли танки в ходе Гражданской войны. Эффект от их использования, правда, в силу особенностей театра и характера боевых действий оказывался незначительным. [С-BLOCK]
Один из наиболее известных боёв Гражданской войны, ярко показавший ограниченность боевых возможностей тогдашних танков, произошёл под Каховкой на Украине. Здесь во время контрудара Красной Армии в августе 1920 года образовался плацдарм на левом берегу Днепра. Он вклинивался как заноза в расположение белогвардейской армии Врангеля, и белые неоднократно пытались его ликвидировать. Самое мощное наступление было предпринято 14 октября 1920 года.
В тот день войска 2-го армейского корпуса под командованием генерал-лейтенанта В. К. Витковского атаковали укреплённые позиции красных, подготовленные под руководством военного инженера, подполковника царской армии, впоследствии советского генерала Д. М. Карбышева. В бою участвовали 12 танков. Советские части пропустили их через свои порядки, пулемётным огнём отсекли от них пехоту, отбили её наступление, после чего расправились и с танками. Красные отстояли каховский плацдарм, сыгравший вскоре важную роль при окончательном разгроме армии Врангеля. [С-BLOCK]
Отдельные танки, захваченные Красной Армией у белогвардейцев и интервентов, были установлены на постаментах и стоят до сих пор в Архангельске, Харькове и Луганске. Один MkV является экспонатом танкового музея в Кубинке. «Русский Рено» у Сормовского завода в Нижнем Новгороде — лишь макет означенного танка, изготовленный в 1970-е годы.
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