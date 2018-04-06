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Новые винтовки США признали клонами советских РПК
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Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Wikipedia
Новейшие винтовки M27 американских морских пехотинцев сильно похожи на советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности, полагает We Are The Mighty.
Издание отмечает, что M27 снабжена магазином на 30 патронов, что делает ее похожей на винтовки M4 и M16, используемые американскими военными, полицией и спецслужбами.
«Россия, тем не менее, обладала аналогичной особенностью в течение более пяти десятилетий с ручным пулеметом Калашникова», — пишет We Are The Mighty.
В СССР РПК начал заменять РПД (ручной пулемет Дегтярева) еще в 1964 году, а в дальнейшем первый автомат получил пластиковый обвес вместо деревянного и ночной прицел, напоминает портал. We Are The Mighty полагает, что, несмотря на более полувековую службу, у РПК «впереди долгая карьера».
Автоматические винтовки M27 созданы немецкой Heckler & Koch. С 2010 года это оружие закупалось Корпусом морской пехоты США в качестве замены пулемета M249.
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