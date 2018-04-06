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Российский ЗРПК «Панцирь-С1» доработали
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В Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был доработан по итогам применения в Сирии, благодаря чему получил способность сбивать реактивные снаряды, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гумённый.
"Яркий пример успешной работы нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса) по учёту опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В её результате комплекс стал способен уничтожать не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим", — сказал генерал.
Гумённый отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики и высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях.
"Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надёжность повысилась как минимум на 15 процентов", — добавил командующий.
ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.
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