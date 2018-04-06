Российский ЗРПК «Панцирь-С1» доработали

В Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1»

Виктор Гумённый. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был доработан по итогам применения в Сирии , благодаря чему получил способность сбивать реактивные снаряды, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России

"Яркий пример успешной работы нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса) по учёту опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В её результате комплекс стал способен уничтожать не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим", — сказал генерал.

Гумённый отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики и высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях.

"Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надёжность повысилась как минимум на 15 процентов", — добавил командующий.