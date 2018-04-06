Су-57 пролетят над Красной площадью

В параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие два истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, подготовка к параду уже началась. В частности, задействованные в нем экипажи ВКС РФ уже перебазировались на оперативные аэродромы.

«Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях», — рассказали в Минобороны РФ.

Полеты экипажей армейской авиации будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 км/ч, экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации — на высоте от 300 до 500 метров и скорости до 600 км/ч.

Ранее сообщалось, что в параде примут участие 73 самолета и вертолета. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолеты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолеты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П.