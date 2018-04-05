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В российских танках появятся кондиционеры
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В российских танках установят кондиционеры 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новейшие российские танки Т-90М будут оборудованы штатной системой кондиционирования.
Об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».
«Российские военные пересядут на танки с кондиционерами. Впервые в истории новейшие Т-90М, которые выпускает Уралвагонзавод, оснастят штатной климатической установкой», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что впервые система кондиционирования устанавливалась на танки Т-90С, которые были поставлены в Алжир. Эта система включена в штатную комплектацию танков Т-90М.
«Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течении получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле, говорят специалисты», — отмечает производитель.
Ранее сообщалось, что в России появится колёсный танк.
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 Ещё 2 источника 
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