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Первый российский танковый кондиционер показали на видео
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Первый российский танковый кондиционер показали на видео 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Российский танк Т-90М впервые получит кондиционер. Его уже включили в обязательную комплектацию машин, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода", где танки и выпускают.
До нынешнего времени военные не выступали с предложением сделать в машине климатическую установку. Считали это излишней роскошью, сообщает t-digest.ru. Хотя такие системы «Уралвагонзавод» уже устанавливал на танки, которые были отправлены в Алжир и в Ирак. Теперь климатическая установка КТЭ-ВТ войдет в штатную комплектацию и российского танка Т-90М.
КТЭ-ВТ — это термоэлектрический кондиционер. В основе его работы — эффект Пельтье. При прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один нагревается, а другой охлаждается. Кондиционер будет состоять из двух блоков, которые смогут автономно включаться, направлять движение холодного воздуха. Подобные системы, кстати, применяют при производстве переносных сумок-холодильников, систем охлаждения компьютерных процессоров и кулеров для воды.
Современные танки Т-90М с климатическими установками поступят в российскую армию в 2018 году.
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